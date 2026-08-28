Всё для пациента под одной крышей: Как устроена новая поликлиника в ТиНАО

В Москве завершилось строительство головного здания Троицкой поликлиники на Октябрьском проспекте. Четырёхэтажное строение, чья площадь превышает 13,3 тыс. кв. метров, построено по индивидуальному проекту на средства Адресной инвестиционной программы Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что жители Троицка давно просили о современной клинике, ведь раньше городу не хватало ни специалистов, ни техники. Теперь же здесь есть аппараты КТ, МРТ, рентген, флюорограф, стоматология, а приём ведут врачи практически всех профилей.

Здание рассчитано на 1,2 тыс. визитов за смену. С 24 августа сюда переехали специалисты и пациенты из тесного помещения на Юбилейной улице, которое было почти втрое меньше. Благодаря переезду увеличилось число кабинетов: терапевтов стало 18 вместо 14, процедурных — два вместо одного, а манипуляционных для врачей общей практики — пять вместо двух. В хирургическом блоке обустроили две перевязочные. Работают женская консультация, травмпункт и аптека.

По словам Собянина, учреждение превратилось в многопрофильный центр, где доступны любые амбулаторные услуги: от профилактики до сложной диагностики. Оснащение выполнено по последнему слову техники.

Планировка соответствует московскому стандарту: самые востребованные кабинеты находятся внизу, администрация — наверху. Для пациентов с симптомами ОРВИ предусмотрен отдельный вход (фильтр-бокс).

Диагностический блок включает МРТ и КТ, два рентген-кабинета (один с U-дугой), маммограф, денситометр и три аппарата УЗИ. Открыты кабинеты функциональной диагностики, реабилитации с залом ЛФК, физиотерапии и массажа. Также работают центр здоровья и прививочный кабинет. Офтальмология получила новейшее оборудование.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Внутреннее пространство продумано для удобства. Мебель эргономичная, рабочие места врачей подключены к ЕМИАС. Для персонала сделали комнаты отдыха, кабинет психологической разгрузки и зону для обучения. Медики признались, что в таких светлых и красивых интерьерах работать гораздо приятнее.

В здании установлена система видеонаблюдения, пожарная сигнализация и кондиционеры. Территорию приспособили для маломобильных граждан: есть пандусы, удобные парковки и адаптированные санузлы.

Двор благоустроили: проложили тротуары, сделали спортплощадку с резиновым покрытием, поставили скамейки и разбили газоны.

При возведении объекта применялись префаб-технологии. Это ускорило процесс и улучшило качество. Фасадные панели и сантехнические кабины собирали на заводе. Готовые фасадные модули совмещают функции стен, декора и утеплителя. Сантехнические блоки привозили с полной отделкой и сантехникой.

Внешний вид медучреждения выдержан в строгом стиле: белые рифлёные кассеты сочетаются с тёмно-серыми вставками из стемалита. Для внутренней отделки выбраны материалы, выдерживающие частую дезинфекцию.

Поликлиника «Троицкая» теперь включает головное здание, детское отделение, семь филиалов и две амбулатории. Она обслуживает более 305 тыс. жителей ТиНАО. Пропускная способность достигает 6,5 тыс. посещений в смену. Штат насчитывает 1538 человек, включая 585 врачей.