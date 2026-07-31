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31 июля, 12:25

Рвал цветы, приставал к девушкам и матерился: Петербуржца Маяковского арестовали на 15 суток в Москве

Маяковский получил 15 суток ареста за приставания к девушкам и мат в Москве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Останкинский районный суд Москвы назначил административный арест 25-летнему петербуржцу Артемию Маяковскому. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Вечером 30 июля Маяковский устроил дебош у здания банка на Бутырской улице. Он рвал цветы с клумбы, приставал к прохожим и девушкам, нецензурно выражался и не реагировал на требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия.

Суд признал его виновным и приговорил к 15 суткам административного ареста. Постановление вступило в законную силу.

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Наталья Афонина
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