Рвал цветы, приставал к девушкам и матерился: Петербуржца Маяковского арестовали на 15 суток в Москве

Останкинский районный суд Москвы назначил административный арест 25-летнему петербуржцу Артемию Маяковскому. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Вечером 30 июля Маяковский устроил дебош у здания банка на Бутырской улице. Он рвал цветы с клумбы, приставал к прохожим и девушкам, нецензурно выражался и не реагировал на требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия.

Суд признал его виновным и приговорил к 15 суткам административного ареста. Постановление вступило в законную силу.