Зеленский попросил у Трампа разрешить использовать Starlink для ударов вглубь РФ

Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой разрешить применение спутниковой сети Starlink для атак вглубь российской территории. Об этом сообщает издание The Atlantic, ссылаясь на собственные источники.

По их данным, разговор состоялся 28 июля в Белом доме во время закрытой части переговоров. Американский лидер не дал прямого согласия. Он пообещал изучить вопрос, но не стал уточнять, одобрит ли инициативу. Согласно информации журнала, итоговое решение будет зависеть от того, посчитает ли глава государства этот шаг ускоряющим завершение конфликта.

Помимо обсуждения технологических вопросов, украинская сторона пыталась организовать отдельный контакт с владельцем компании SpaceX. Как говорится в публикации, Илон Маск отклонил приглашение на личную встречу, поступившее во время визита Зеленского в США.

Ранее ситуация вокруг спутниковых систем уже вызывала реакцию Москвы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ироничной форме советовала предпринимателю «отвести» свои аппараты, чтобы «люди не умирали». Таким образом дипломат ответила на критику Маска в адрес призывов к выводу войск. Бизнесмен тогда заявил, что российские власти не пойдут на подобный шаг.