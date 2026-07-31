Жители Сирии рассказали, как изменилась жизнь в стране после свержения Асада

После смены власти в Сирии жители страны почувствовали больше свободы, однако их материальное положение и безопасность не улучшились. Об этом сирийцы рассказали в интервью RTVI, оценивая жизнь после свержения президента Башара Асада в 2024 году.

Режиссёр и преподаватель из Дамаска Балькиис отметила, что СМИ стали допускать критику, которая прежде была невозможна. При этом многие сирийцы по-прежнему лишены жилья и не могут вернуться в родные города из-за масштабных разрушений, рассказал Адван Бакри.

«Жизнь осталась прежней или даже стала хуже. Мы страдаем, у нас нет дома», — подчеркнул сириец.

Опрошенные также сообщили о преследованиях бывших военнослужащих и участников ополчения со стороны представителей новых властей. По их словам, людей заставляют закрывать дома и предприятия, а сведения о жертвах и расправах могут замалчиваться местными силовыми структурами.

Ранее Кремль опроверг обсуждение экстрадиции Башара Асада. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данный вопрос не рассматривался в рамках переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и главой Сирии Ахмедом аш-Шараа.