Россия завоевала первую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта

Сборная России завоевала серебряные медали в командных соревнованиях по прыжкам в воду на чемпионате Европы. Турнир по водным видам спорта стартовал в Париже 31 июля.

Первые награды континентального первенства разыграли смешанные команды. В составе российской четвёрки выступили Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой.

Отечественные спортсмены участвуют в состязаниях в нейтральном статусе. Ранее World Aquatics сняла ограничения, но European Aquatics не последовала этому примеру.

Борьба состояла из четырёх раундов. Два участника сначала выполняют индивидуальные прыжки, затем синхронный элемент, после чего эстафету перенимает вторая пара.

Стартовый отрезок остался за Россией. Трифонова и Иванов отлично отработали сольные попытки, создав гандикап почти в 20 очков перед итальянцами. Несмотря на ошибку в дуэте, соперники смогли приблизиться лишь на 4,55 балла.

Во второй части программы инициативу перехватили представители Италии Сара Йодоин Ди Мария и Раффаэле Пеллигра. Беляева и Терновой уступили лидерство, позволив конкурентам уйти в отрыв на 26,4 балла. Синхронный прыжок россиян лишь немного сократил это расстояние.

Итоговый результат команды составил 385,8 балла. Победу одержали итальянцы (410,6), третье место заняла сборная Украины (368,2), опередившая Польшу всего на 15 сотых очка.