Хорватия нашла лазейку и запретила российским гимнастам выступать на ЧЕ с флагом

Российские спортсмены не смогут выступать на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе с флагом и гимном. Такое решение приняло министерство туризма и спорта Хорватии. Об этом сообщается на сайте Европейского гимнастического союза.

До этого European Gymnastics разрешил российским спортсменам участвовать в европейских соревнованиях с национальной символикой. Однако для турниров, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля, действует переходный порядок: если принимающая страна запрещает флаги и гимны, атлеты выступают без них.

Хорватское правительство подтвердило, что запрет на символику России и Белоруссии будет действовать во время чемпионата, который пройдёт с 13 по 23 августа, пишет Sport Baza.

Напомним, ранее представители 11 стран потребовали убрать российскую атрибутику из гимнастики. Они обратились с письмом в European Gymnastics. В число подписантов вошли представители Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швейцарии.