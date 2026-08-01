Наукоград для детей: В Москве откроется новый корпус Курчатовской школы

Новый корпус Курчатовской школы на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево откроется 1 сентября. Здание рассчитано на 815 учеников и напоминает скорее исследовательский центр, чем обычную школу.

«Курчатовская школа — одна из сильных инженерных школ в нашем городе. Благодаря взаимодействию с Курчатовским центром идёт обмен знаниями, технологиями», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что ученики бывают в Курчатовском институте, а инженеры и научные сотрудники приезжают в школу и преподают. Таким образом ребята могут получить серьёзную подготовку и дальше двигаться по научному пути.

Пятиэтажное здание площадью 16,5 тысячи квадратных метров построено по индивидуальному проекту с применением BIM-технологий (использование цифрового двойника объекта). Главный архитектурный приём — эффект парящего объёма: этажи смещены друг относительно друга, а длинные пролёты создают огромные открытые пространства. Фасад из алюминия, стекла и эмалированного стемалита скрывает технические элементы, оставляя ощущение сплошной стеклянной оболочки. На кровле оборудуют террасу с панорамным видом на Москву-реку — прозрачные ограждения высотой более двух метров позволят наблюдать за проплывающими корабликами.

Внутри реализована концепция «школы-города»: вместо коридоров — «улицы», а сердцем стал многоуровневый атриум-амфитеатр. Мобильные перегородки объединяют его со столовой, превращая в зал для лекций, собраний или спектаклей. Рядом появится спортивное ядро с беговыми дорожками и площадками для игровых видов спорта. Архитекторы вписали уличный амфитеатр прямо в естественный склон — он служит и трибуной, и сценой, мягко спускаясь к набережной.

Инвестор безвозмездно передаст корпус городу. Учиться здесь будут жители нового квартала и соседних домов. Школьникам предложат углублённое изучение естественных наук и технологий, предпрофессиональные ИТ- и медиаклассы, а также проектную работу с 3D-моделированием, робототехникой и программированием.

Курчатовская школа — это 19 зданий и почти 5,4 тысячи детей. Она третий год удерживается в двадцатке лучших школ Москвы. Среди последних выпускников 28 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов, а 119 набрали больше 250 баллов за три предмета. Шахматная команда четвёртый сезон подряд выигрывает всероссийскую «Белую ладью», а школьный театр «Атом» вышел в финал общегородского конкурса.