Отражение заботы: Как в Москве возвращают к жизни старые пруды

В Москве вернули к жизни сразу несколько популярных водоемов. Пруды на юге, западе и юго-востоке Москвы очистили от многолетних наслоений, укрепили берега и заселили растениями, превратив заброшенные акватории в ухоженные места отдыха.

Шибаевский пруд: спасение каскада

В музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» привели в порядок Шибаевский пруд, входящий в систему Кузьминских прудов на реке Чурилихе. Состояние воды и берегов вызывало тревогу: дно забилось илом, береговая линия местами обрушилась.

Чтобы не навредить сложившейся экосистеме, уровень воды опустили лишь частично. Основную работу провёл плавучий земснаряд — он поднял со дна 23,5 тысячи кубометров вязких отложений. Береговую полосу заново одели в гранитный камень, привели в порядок и прибрежную зону вокруг острова. Рядом со старой площадкой водных растений раскинулось новое биоплато площадью 710 квадратных метров — скоро туда переедут более 13 тысяч саженцев.

Параллельно с реабилитацией пруда парк вокруг него продолжает масштабное преображение. Проект, стартовавший в мае, охватит 374 гектара и завершится в 2027 году. Посетителей ждут обновлённые входные группы, партер, сцена и фонтан. Появятся беседки, скамейки, яркие цветники, скейт-парк, площадки для собак, современный каток и творческая мастерская.

Пруд в парке 50-летия Октября: Жизнь возвращается в пойму Раменки

Искусственный водоём в пойме Раменки давно облюбовали местные жители, однако со временем он обмелел и стал зарастать. Берега осыпались, а дно укрыл толстый слой ила.

Специалисты полностью осушили водную чашу и извлекли свыше 2,3 тысячи кубометров донных накоплений. Это вернуло пруду прежнюю глубину и остановило бурный рост водорослей. Затем сформировали ложе с надежным водоупорным слоем. Береговую линию длиной 348 метров реконструировали, сохранив исторические откосы и дополнив их новыми пологими спусками — удобными и для посетителей, и для уток. Бетонный фрагмент берега отремонтировали, а оставшуюся кромку закрепили биоматериалом и засеяли травой. Завершающим штрихом стала высадка растений в обновленной зоне биоплато размером около 300 квадратных метров.

Малый Чертановский: крепкие берега и чистая вода

Этот южный водоём страдал от типичных болезней застойных прудов: илистое дно уменьшило глубину, вода зацвела, а береговая полоса интенсивно разрушалась.