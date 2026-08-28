Сильное управление, гибкое обучение: Как Москва готовит нужные кадры

Московская система среднего профессионального образования (СПО) переживает серьёзную трансформацию. Рынок труда диктует новые правила, технологии стремительно развиваются, а работодателям нужны сотрудники с конкретными навыками. Чтобы выпускники соответствовали этим ожиданиям, колледжи пересматривают сами принципы подготовки кадров.

Стратегия развития Москвы до 2030 года закрепляет этот вектор. Учебные заведения переписывают программы, запускают современные лаборатории и мастерские, расширяют спектр направлений. Теперь первокурсники могут параллельно осваивать несколько смежных специальностей, получая на выходе квалификацию, которая действительно нужна городу.

Обучение всё плотнее стыкуется с реальным сектором экономики. Столичные компании и госструктуры напрямую влияют на содержание курсов и выделяют площадки для стажировок. Благодаря этому студенты ещё на этапе учёбы погружаются в рабочие процессы и оттачивают навыки, востребованные конкретными предприятиями. Такая перестройка неизбежно меняет и требования к тем, кто возглавляет колледжи.

Сегодня директор образовательного учреждения отвечает не только за учебный процесс. Это лидер, который чувствует запросы рынка труда, умеет договариваться с партнёрами, развивать коллектив и строить планы на несколько лет вперёд. Поэтому способность мыслить системно, оперативно адаптироваться к переменам и действовать в нестандартных ситуациях становится всё более значимой. Для развития этих навыков у руководителей была запущена программа Master of Public Administration «Управление образовательной организацией в сфере СПО».

Особую актуальность данный вопрос приобретает на фоне масштабной реновации инфраструктуры. С 2023 года в Москве заработало около 1,5 тысячи новых мастерских и лабораторий, а в ближайшие два года модернизируют ещё порядка 600. Но современное оборудование лишь инструмент. Без грамотного управления им, без выстроенных связей с предприятиями и продуманной мотивации педагогов эффект от ремонта будет неполным.

«Современный колледж невозможно развивать только за счёт новой инфраструктуры и организации учебного процесса. За реальными изменениями в первую очередь стоят люди, поэтому задача руководителя — видеть систему целиком, объединять команду вокруг общих целей, слышать педагогов и поддерживать их профессиональный рост, сохранять высокую планку подготовки студентов», — отмечает директор Колледжа московского транспорта Анна Печеная.

Готовность самого руководителя к изменениям играет решающую роль. Ирина Курачева, возглавляющая Московский педагогический колледж, поделилась опытом: программа позволила ей иначе взглянуть на управление. Акцент сместился на наставничество и автономию сотрудников. Как итог — команда стала инициативнее и быстрее реагирует на вызовы, стоящие перед столичным образованием.