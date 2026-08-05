300 точек и более 3 тысяч тонн: В Москве подвели итоги работы павильонов «Ягодные сезоны»

Сезон фирменных киосков «Ягодные сезоны» подошёл к концу. Главной любимицей покупателей снова оказалась клубника — она уверенно держит пальму первенства по продажам.

Первые узнаваемые ларьки открылись в столице десять лет назад, в 2016 году. Тогда их насчитывалось 135, а этим летом москвичей обслуживали уже 300 точек. Сеть растёт, потому что горожане охотно разбирают товар. Секрет популярности прост: павильоны стоят прямо на людных улицах, а качество и российское происхождение ягод строго контролируется.

Всего за сезон москвичи приобрели в этих киосках свыше 3,3 тысячи тонн клубники и земляники — это на 23 процента больше, чем в 2025 году. Заметно оживились и продажи остальных ягод: их купили больше 870 тонн.

Этим летом павильоны проработали без малого три месяца: стартовали 18 мая, а закрылись 2 августа. Прилавки наполнялись постепенно — вслед за созреванием урожая в разных уголках страны. Клубника заняла 80 процентов всего проданного объёма.

Выросли не только килограммы, но и география поставщиков. Ягоду везли от более чем 500 фермеров из 43 регионов. Открывали сезон южане: Краснодарский и Ставропольский края, Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Херсонская область, а также Крым, Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Ингушетия. Ближе к середине лета подключились хозяйства средней полосы — продукция шла из Тамбова, Тулы, Липецка, Рязани и Подмосковья.

За десять лет сам принцип торговли почти не поменялся. Места под лотки дают бесплатно, но с условием сменяемости продавцов. Зато ассортимент стал куда богаче. Теперь москвичам предлагают до 11 видов ягод: кроме клубники это голубика, ежевика, клюква, брусника, черника, смородина, крыжовник, жимолость и шелковица.

Клубнику активно раскупали и на городских ярмарках, куда традиционно идут за фермерскими продуктами. С середины мая до конца июля там продали 150 тонн ягоды. Покупатели чаще выбирали проверенные временем сорта вроде «Виктории» или «Московской» — они некрупные, зато стойко переносят дорогу.