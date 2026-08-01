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1 августа, 14:23

Психолог Вероника Степанова внесена в базу сайта «Миротворец»*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / veronik20011

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / veronik20011

Психолог и видеоблогер Вероника Степанова внесена в список базы данных украинского сайта «Миротворец»*. Поводом для включения в перечень стала позиция, которую авторы портала расценили как поддержку России. Персональные сведения специалиста появились в открытом доступе.

Вероника Степанова — российский клинический психолог и популярный видеоблогер. Родилась в 1978 году в Ленинграде, получила психологическое образование в СПбГУ. Широкую известность приобрела благодаря YouTube-каналу (3,17 млн подписчиков), где разбирает психологию, отношения и поведение публичных людей.

«Миротворец»* регулярно обнародует личные данные журналистов, ,бывших участников ополчения из Донецкой и Луганской народных республик, а также других персон. Их администрация сайта именует «изменниками родины». Ранее в досье портала попадали сведения о несовершеннолетних. Также там фигурируют многочисленные российские деятели культуры и граждане иных государств. Практика обнародования частной информации без согласия людей вызывает широкий общественный резонанс и критику. Действия интернет-площадки не раз становились предметом скандалов.

Переживший покушение в Туле создатель БПЛА «Овод» оказался в базе «Миротворца»*
Переживший покушение в Туле создатель БПЛА «Овод» оказался в базе «Миротворца»*

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории России.

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Никита Никонов
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