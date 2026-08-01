Предварительно, десять человек пострадали при взрыве в ресторане на Кудринской площади в Москве. Об этом пишет SHOT.

В центре Москвы сообщили о взрыве у Кудринской площади. Видео © Telegram/ SHOT

Очевидцы рассказали, что сначала услышали мощный хлопок. После этого в районе Московского зоопарка и высотного здания заметили несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи. На месте происшествия работают экстренные службы.

В Москве ранее неоднократно проводились проверки после сообщений о громких хлопках и происшествиях в центральных районах города. Экстренные службы в таких случаях устанавливают источник звука и наличие угрозы для жителей.