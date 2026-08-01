«Киев стал прифронтовым»: В ВСУ заявили о новых реалиях украинской столицы

Военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко заявил, что Киев фактически превратился в прифронтовой город с точки зрения воздушных атак, пишет «Страна.ua».

По его словам, Россия получила возможность регулярно наносить по украинской столице комбинированные удары с использованием ракет и беспилотников. Он также утверждает, что ВС РФ могут применять комплексы С-400 с территории Брянской и Курской областей.

Мусиенко считает, что российская армия способна проводить несколько крупных атак в месяц. По его оценке, во время одного такого удара могут использоваться десятки ракет и сотни дронов. При этом представитель ВСУ отметил нехватку средств для перехвата отдельных типов ракет, в частности С-400.

Ранее Life.ru писал, что ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК и логистики в Киеве. Для атаки использовалось высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники большой дальности.