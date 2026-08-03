Магнитные бури 3–5 августа: Землю лихорадит от вспышки M. Как долго продлятся мучения и ждать ли ещё шторма? Август едва успел начаться, а графики от ИКИ РАН уже пересекли красную черту. После тяжёлой ночи на 3 августа магнитосфера остаётся возмущённой. Повторится ли удар плазмой по Земле в ближайшие дни и какой силы может быть предполагаемая магнитная буря? Смотрим вместе. 3 августа, 08:45 Магнитные бури 3–5 августа: «Плазма в лицо», геошторм ночью и как скоро ждать новую бурю. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Первые августовские выходные закончились совсем не тем спокойствием, которого многие ждали. Пока города засыпали, приборы фиксировали рост геомагнитной активности. Незаметный глазу удар пришёлся на поздний вечер и ночь, а к утру магнитосфера так и не вернулась в зелёную зону. Особенно тревожно выглядит начало новой недели. Ночная буря уже миновала свой пик, но следом за ней тянется возмущённый геомагнитный фон. И на свежих диаграммах опасный красный сектор пока занимает слишком много места, чтобы уверенно объявить отбой.

Что произошло в ночь на 3 августа 2026 года? Первая магнитная буря августа началась вечером 2 августа. Она стала шестой за лето. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, облако плазмы, которое летело «в лицо», достигло Земли примерно в 14:30 по московскому времени, однако до штормовых значений геомагнитные индексы поднялись лишь около восьми часов вечера.

Зафиксированный момент выброса плазмы в сторону Земли, из-за чего в ночь на 3 августа началась магнитная буря силой G1–G2. Фото © Лаборатория солнечной астрономии

Источником возмущения стала солнечная вспышка класса M1.9, произошедшая 30 июля. Выброс был направлен в сторону от Земли, но задел планету краем. Интенсивность бури находилась между уровнями G1 и G2. Учёные ожидали, что событие продлится от четырёх до шести часов, однако в первые часы 3 августа магнитосфера всё ещё оставалась в красной зоне. К утру индекс Kp снизился до 4. Буря закончилась, но на смену ей пришли геомагнитные возмущения. Полного спокойствия после ночного удара пока нет.

Прогноз магнитных бурь на 3, 4, 5 августа 2026 года

Официальный график вероятности магнитной бури 3, 4, 5 августа 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Продолжится ли нападение на Землю 3 августа днём? Понедельник станет самым напряжённым днём ближайшего прогноза. В течение следующих 24 часов индекс Kp может снова приблизиться к отметке 5, которая считается порогом слабой магнитной бури. Прогнозный индекс Ap составляет 22, что указывает на сохраняющуюся геомагнитную активность. По графикам вероятности шанс повтора магнитной бури достигает 50%. Ещё 35% приходится на возмущённое состояние магнитного поля. Шансы на полностью спокойную обстановку составляют всего 15%. Красный сектор занимает половину прогнозной диаграммы ИКИ РАН, поэтому расслабляться в первой половине дня рано.

Будет ли магнитная буря 4 августа 2026 года? Во вторник магнитосфера должна заметно успокоиться. Вероятность благоприятной обстановки поднимется до 63%, а риск магнитной бури упадёт до 12%. Возможность геомагнитных возмущений оценивается в 25%. Согласно прогнозу, индекс Kp будет колебаться примерно от 2 до 3,3. Такие значения находятся далеко от штормового порога. Индекс Ap снизится до 10, поэтому 4 августа станет переходным днём между последствиями ночной бури и возвращением к нормальной обстановке.

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 3–5 августа 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будет ли магнитная буря 5 августа 2026 года? К среде магнитосфера, судя по текущим расчётам, окончательно придёт в себя. Вероятность спокойного состояния вырастет до 78%. Геомагнитные возмущения возможны с вероятностью 15%, а на сценарий с магнитной бурей приходится лишь 7%. Индекс Kp в течение суток будет держаться преимущественно в пределах 1–2. Прогнозный Ap опустится до 5, что соответствует спокойному геомагнитному фону. Диаграмма на 5 августа почти полностью окрашена в зелёный цвет, что не может не радовать.

Таким образом, последствия ночной бури могут ощущаться ещё 3 августа, а самым тревожным останется начало понедельника. Уже 4 августа геомагнитный фон должен ослабнуть, 5-го ожидается устойчивое спокойствие. Однако оперативные расчёты меняются вместе с параметрами солнечного ветра, поэтому прогноз стоит проверить ещё раз ближе к вечеру. А ранее Life.ru выпустил прогноз по магнитным бурям на весь август. Что пророчат нам учёные ИКИ РАН?

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Авторы Карина Морозова