Атака БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке: шесть погибших, около 40 пострадавших
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Что произошло в Архипо-Осиповке 3 августа 2026 года. Шесть человек погибли, около 40 пострадали. Данные о детях, госпитализации, оперативном штабе, сдаче крови и помощи жителям. Обновлено 3 августа 2026 года в 15:20 мск
Обложка © Роман Соколов/ТАСС
В результате атаки украинских беспилотников на Архипо-Осиповку под Геленджиком погибли шесть человек, трое из них — дети. Число пострадавших достигло примерно 40 человек. Семнадцать раненых доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В Архипо-Осиповке работает оперативный штаб, на месте находятся экстренные службы, бригады скорой помощи и специалисты медицины катастроф. Власти отдельно предупредили, что распространяемые в соцсетях призывы срочно сдавать кровь и привозить медикаменты не соответствуют действительности: больницы обеспечены необходимыми запасами.
Рассказываем, что произошло в Архипо-Осиповке 3 августа, сколько человек погибло и пострадало, есть ли среди них дети, куда госпитализировали раненых и куда обращаться туристам и местным жителям.
Что произошло в Архипо-Осиповке 3 августа 2026 года
Утром 3 августа российские власти сообщили о падении обломков беспилотных летательных аппаратов в селе Архипо-Осиповка, которое относится к городскому округу Геленджика. По словам губернатора Краснодарского края, удар пришёлся по объектам гражданской инфраструктуры. На местах падения фрагментов начали работать оперативные и специальные службы. Ряд СМИ и очевидцев связывает основную зону происшествия с пляжем и местом отдыха людей.
Сколько человек погибло в Архипо-Осиповке
По последним официальным данным на 15:20 мск, в результате атаки БПЛА на Архипо-Осиповку погибли шесть человек. Среди погибших — трое детей.
Первоначально власти сообщали о трёх погибших. Затем число жертв увеличилось до четырёх, а позднее — до шести. Данные менялись по мере работы медиков и экстренных служб, поэтому в поисковой выдаче всё ещё остаётся много материалов с устаревшими цифрами.
Имена и возраст всех погибших в опубликованных к этому времени официальных сообщениях не раскрывались.
Сколько людей пострадало при атаке БПЛА
Количество пострадавших также неоднократно уточнялось.
Последняя официальная информация поступила от губернатора Краснодарского края: пострадали около 40 человек, 17 из них потребовалась госпитализация.
Разница между промежуточными цифрами объясняется тем, что власти публиковали предварительные сведения на разных этапах обследования территории и оказания медицинской помощи. Актуальными следует считать наиболее поздние данные.
Есть ли дети среди погибших и раненых
Да. Среди шести погибших оказались трое детей. Минздрав России также сообщал, что среди 17 госпитализированных есть двое несовершеннолетних.
Полное распределение всех пострадавших по возрасту, характеру травм и степени тяжести на момент обновления материала официально не опубликовано.
Куда госпитализировали пострадавших
Семнадцать человек доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Сразу после атаки в Архипо-Осиповке работали пять бригад скорой помощи из Геленджика. Дополнительно запросили три бригады из Туапсе и специализированную бригаду медицины катастроф из Краснодара.
Информация о состоянии конкретных пациентов и медицинские прогнозы к моменту публикации официально не раскрывались.
Что сейчас происходит в Архипо-Осиповке
На месте происшествия развернули оперативный штаб. Его задача — координировать работу экстренных служб, медиков и местных властей, а также организовать помощь пострадавшим и семьям погибших.
Губернатор Краснодарского края поручил администрации Геленджика оказать необходимую поддержку пострадавшим и родственникам погибших. Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей и взаимодействие между ведомствами.
Работа служб продолжается, поэтому туристам и местным жителям не следует заходить за ограждения или приближаться к местам, где могут находиться фрагменты беспилотников. При непосредственной угрозе жизни и здоровью нужно звонить по единому номеру экстренных служб 112.
Нужно ли сдавать кровь для пострадавших
Нет, специального призыва срочно сдавать кровь для пострадавших в Архипо-Осиповке власти не объявляли.
В социальных сетях начали распространять сообщения с просьбой прибыть в больницу Архипо-Осиповки для сдачи крови. Администрация Геленджика назвала эту информацию недостоверной. По данным главного врача городской больницы, запасов донорской крови достаточно. Медицинские учреждения также обеспечены лекарствами и необходимыми материалами.
Самостоятельно ехать в больницы, привозить медикаменты или организовывать сборы без официального обращения властей не нужно. Такие действия могут мешать работе врачей и экстренных служб.
Правда ли, что собирают медицинскую помощь
Нет. Сообщения о срочном сборе лекарств, перевязочных материалов и другой медицинской помощи власти также назвали фейком. Больницы обеспечены необходимыми запасами.
Пожертвования и передачу вещей следует организовывать только через официально объявленные каналы. На момент обновления материала отдельный официальный сбор медикаментов не объявлялся.
Куда обращаться жителям и туристам
Прокуратура открыла горячую линию для обращений граждан, которым требуется правовая помощь после атаки БПЛА:
+7 (918) 140-11-32
По этому номеру можно сообщить о нарушении прав, проблемах с получением помощи или других вопросах, относящихся к компетенции прокуратуры.
При пожаре, обнаружении подозрительного предмета, ранении или другой непосредственной угрозе следует звонить по номеру 112. Номер предназначен именно для экстренных ситуаций, а не для получения общей справочной информации.
Безопасно ли сейчас находиться в Архипо-Осиповке
Экстренные и специальные службы продолжают работать на месте падения обломков. Поэтому отсутствие новой воздушной тревоги само по себе нельзя воспринимать как подтверждение безопасности любой территории села.
Местным жителям и туристам необходимо:
- выполнять указания экстренных служб;
- не заходить на оцеплённые территории;
- не трогать обнаруженные фрагменты и подозрительные предметы;
- следить за сообщениями администрации Геленджика и оперативного штаба;
- не распространять неподтверждённые данные о погибших, раненых и сборе помощи.
Информации о полной эвакуации Архипо-Осиповки в изученных официальных сообщениях на момент обновления материала не приводилось.
Хронология атаки на Архипо-Осиповку
Утро 3 августа
Власти сообщили о падении обломков БПЛА на территории Архипо-Осиповки. Первоначально были подтверждены три погибших и 13 пострадавших, включая детей.
После 12:00
В селе развернули оперативный штаб. К пяти геленджикским бригадам скорой помощи запросили дополнительные бригады из Туапсе и специалистов медицины катастроф из Краснодара.
13:28
Оперативный штаб Краснодарского края уточнил, что число погибших достигло четырёх, среди них был ребёнок. Тогда сообщалось о десяти пострадавших.
Около 13:30
Власти опровергли сообщения о необходимости срочно сдавать кровь и собирать медикаменты.
14:57
Губернатор сообщил уже о шести погибших, включая троих детей, и примерно 40 пострадавших. Семнадцать человек были доставлены в медицинские учреждения.
Частые вопросы
- Что произошло в Архипо-Осиповке сегодня?
Утром 3 августа в селе упали обломки беспилотников. Российские власти заявили об атаке на гражданскую инфраструктуру. Погибли и пострадали люди.
- Сколько погибших в Архипо-Осиповке?
По последним данным, погибли шесть человек, в том числе трое детей.
- Сколько человек пострадало?
Пострадали около 40 человек. Семнадцать доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.
- Нужно ли сейчас сдавать кровь?
Нет. Власти сообщили, что донорской крови достаточно, а распространяемые в соцсетях призывы назвали фейком.
- Есть ли среди жертв дети?
Да. Среди погибших — трое детей. Среди госпитализированных также есть двое несовершеннолетних.
- Куда обращаться пострадавшим?
Для экстренной помощи действует номер 112. Для обращений о нарушении прав и получения правовой помощи прокуратура открыла горячую линию +7 (918) 140-11-32.
- Последние данные
По состоянию на 15:20 мск 3 августа в результате атаки БПЛА на Архипо-Осиповку погибли шесть человек, включая троих детей. Около 40 человек пострадали, 17 из них госпитализированы. В селе работает оперативный штаб, экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.
Власти не объявляли срочный сбор крови или медикаментов. Распространяемые в социальных сетях призывы сдавать кровь и привозить медицинские средства официально опровергнуты.