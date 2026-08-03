Атака БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке: шесть погибших, около 40 пострадавших

В результате атаки украинских беспилотников на Архипо-Осиповку под Геленджиком погибли шесть человек, трое из них — дети. Число пострадавших достигло примерно 40 человек. Семнадцать раненых доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Архипо-Осиповке работает оперативный штаб, на месте находятся экстренные службы, бригады скорой помощи и специалисты медицины катастроф. Власти отдельно предупредили, что распространяемые в соцсетях призывы срочно сдавать кровь и привозить медикаменты не соответствуют действительности: больницы обеспечены необходимыми запасами.

Рассказываем, что произошло в Архипо-Осиповке 3 августа, сколько человек погибло и пострадало, есть ли среди них дети, куда госпитализировали раненых и куда обращаться туристам и местным жителям.

Что произошло в Архипо-Осиповке 3 августа 2026 года

Утром 3 августа российские власти сообщили о падении обломков беспилотных летательных аппаратов в селе Архипо-Осиповка, которое относится к городскому округу Геленджика. По словам губернатора Краснодарского края, удар пришёлся по объектам гражданской инфраструктуры. На местах падения фрагментов начали работать оперативные и специальные службы. Ряд СМИ и очевидцев связывает основную зону происшествия с пляжем и местом отдыха людей.

Сколько человек погибло в Архипо-Осиповке

По последним официальным данным на 15:20 мск, в результате атаки БПЛА на Архипо-Осиповку погибли шесть человек. Среди погибших — трое детей.

Первоначально власти сообщали о трёх погибших. Затем число жертв увеличилось до четырёх, а позднее — до шести. Данные менялись по мере работы медиков и экстренных служб, поэтому в поисковой выдаче всё ещё остаётся много материалов с устаревшими цифрами.

Имена и возраст всех погибших в опубликованных к этому времени официальных сообщениях не раскрывались.

Сколько людей пострадало при атаке БПЛА

Количество пострадавших также неоднократно уточнялось.

Последняя официальная информация поступила от губернатора Краснодарского края: пострадали около 40 человек, 17 из них потребовалась госпитализация.

Разница между промежуточными цифрами объясняется тем, что власти публиковали предварительные сведения на разных этапах обследования территории и оказания медицинской помощи. Актуальными следует считать наиболее поздние данные.

Есть ли дети среди погибших и раненых

Да. Среди шести погибших оказались трое детей. Минздрав России также сообщал, что среди 17 госпитализированных есть двое несовершеннолетних.

Полное распределение всех пострадавших по возрасту, характеру травм и степени тяжести на момент обновления материала официально не опубликовано.

Куда госпитализировали пострадавших

Семнадцать человек доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сразу после атаки в Архипо-Осиповке работали пять бригад скорой помощи из Геленджика. Дополнительно запросили три бригады из Туапсе и специализированную бригаду медицины катастроф из Краснодара.

Информация о состоянии конкретных пациентов и медицинские прогнозы к моменту публикации официально не раскрывались.

Что сейчас происходит в Архипо-Осиповке

На месте происшествия развернули оперативный штаб. Его задача — координировать работу экстренных служб, медиков и местных властей, а также организовать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Губернатор Краснодарского края поручил администрации Геленджика оказать необходимую поддержку пострадавшим и родственникам погибших. Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей и взаимодействие между ведомствами.

Работа служб продолжается, поэтому туристам и местным жителям не следует заходить за ограждения или приближаться к местам, где могут находиться фрагменты беспилотников. При непосредственной угрозе жизни и здоровью нужно звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Нужно ли сдавать кровь для пострадавших

Нет, специального призыва срочно сдавать кровь для пострадавших в Архипо-Осиповке власти не объявляли.

В социальных сетях начали распространять сообщения с просьбой прибыть в больницу Архипо-Осиповки для сдачи крови. Администрация Геленджика назвала эту информацию недостоверной. По данным главного врача городской больницы, запасов донорской крови достаточно. Медицинские учреждения также обеспечены лекарствами и необходимыми материалами.

Самостоятельно ехать в больницы, привозить медикаменты или организовывать сборы без официального обращения властей не нужно. Такие действия могут мешать работе врачей и экстренных служб.

Правда ли, что собирают медицинскую помощь

Нет. Сообщения о срочном сборе лекарств, перевязочных материалов и другой медицинской помощи власти также назвали фейком. Больницы обеспечены необходимыми запасами.

Пожертвования и передачу вещей следует организовывать только через официально объявленные каналы. На момент обновления материала отдельный официальный сбор медикаментов не объявлялся.

Куда обращаться жителям и туристам

Прокуратура открыла горячую линию для обращений граждан, которым требуется правовая помощь после атаки БПЛА:

+7 (918) 140-11-32

По этому номеру можно сообщить о нарушении прав, проблемах с получением помощи или других вопросах, относящихся к компетенции прокуратуры.

При пожаре, обнаружении подозрительного предмета, ранении или другой непосредственной угрозе следует звонить по номеру 112. Номер предназначен именно для экстренных ситуаций, а не для получения общей справочной информации.

Безопасно ли сейчас находиться в Архипо-Осиповке

Экстренные и специальные службы продолжают работать на месте падения обломков. Поэтому отсутствие новой воздушной тревоги само по себе нельзя воспринимать как подтверждение безопасности любой территории села.

Местным жителям и туристам необходимо:

выполнять указания экстренных служб;

не заходить на оцеплённые территории;

не трогать обнаруженные фрагменты и подозрительные предметы;

следить за сообщениями администрации Геленджика и оперативного штаба;

не распространять неподтверждённые данные о погибших, раненых и сборе помощи.

Информации о полной эвакуации Архипо-Осиповки в изученных официальных сообщениях на момент обновления материала не приводилось.

Хронология атаки на Архипо-Осиповку

Утро 3 августа

Власти сообщили о падении обломков БПЛА на территории Архипо-Осиповки. Первоначально были подтверждены три погибших и 13 пострадавших, включая детей.

После 12:00

В селе развернули оперативный штаб. К пяти геленджикским бригадам скорой помощи запросили дополнительные бригады из Туапсе и специалистов медицины катастроф из Краснодара.

13:28

Оперативный штаб Краснодарского края уточнил, что число погибших достигло четырёх, среди них был ребёнок. Тогда сообщалось о десяти пострадавших.

Около 13:30

Власти опровергли сообщения о необходимости срочно сдавать кровь и собирать медикаменты.

14:57

Губернатор сообщил уже о шести погибших, включая троих детей, и примерно 40 пострадавших. Семнадцать человек были доставлены в медицинские учреждения.

Частые вопросы

Что произошло в Архипо-Осиповке сегодня?

Утром 3 августа в селе упали обломки беспилотников. Российские власти заявили об атаке на гражданскую инфраструктуру. Погибли и пострадали люди.

Сколько погибших в Архипо-Осиповке?

По последним данным, погибли шесть человек, в том числе трое детей.

Сколько человек пострадало?

Пострадали около 40 человек. Семнадцать доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

Нужно ли сейчас сдавать кровь?

Нет. Власти сообщили, что донорской крови достаточно, а распространяемые в соцсетях призывы назвали фейком.

Есть ли среди жертв дети?

Да. Среди погибших — трое детей. Среди госпитализированных также есть двое несовершеннолетних.

Куда обращаться пострадавшим?

Для экстренной помощи действует номер 112. Для обращений о нарушении прав и получения правовой помощи прокуратура открыла горячую линию +7 (918) 140-11-32.

Последние данные

По состоянию на 15:20 мск 3 августа в результате атаки БПЛА на Архипо-Осиповку погибли шесть человек, включая троих детей. Около 40 человек пострадали, 17 из них госпитализированы. В селе работает оперативный штаб, экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.