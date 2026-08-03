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Регион
3 августа, 18:08

К театру Надежды Кадышевой подан иск на 100 тысяч рублей

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Российское авторское общество (РАО) инициировало судебное разбирательство в отношении ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», возглавляемого народной артисткой Надеждой Кадышевой. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно данным картотеки дел, истец требует взыскать с организации 100 тысяч рублей. Исковое заявление было подано 31 июля, вопрос о его принятии к производству на данный момент остаётся открытым. Суть претензий РАО пока не разглашается.

К слову, стороны уже судились. Ранее, в ноябре, суд обязал театр выплатить 40 тысяч рублей за незаконное исполнение песни Виктора Пеленягрэ «Россия! Русь!» на концерте «Плывет веночек», который прошёл в апреле 2025 года в зале «Москва». Однако в ходе апелляционного разбирательства, начавшегося в марте, РАО неожиданно отозвало свои требования, не пояснив причин такого решения. Напомним, что творческое наследие Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» насчитывает свыше 20 студийных альбомов, а песни артистки неоднократно использовались в саундтреках к российским фильмам.

С театра Кадышевой потребовали более 2 млн рублей через суд
С театра Кадышевой потребовали более 2 млн рублей через суд

Ранее сообщалось, что организаторы премьерного концерта Надежды Кадышевой и её сына Григория в 2026 году могут заработать более 35 миллионов рублей при полной продаже билетов. Солистка ансамбля «Золотое кольцо» исполнит для зрителей свои самые известные хиты, среди которых «Плывет веночек», «Широка река» и «Я не колдунья».

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Наталья Демьянова
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