К театру Надежды Кадышевой подан иск на 100 тысяч рублей

Российское авторское общество (РАО) инициировало судебное разбирательство в отношении ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», возглавляемого народной артисткой Надеждой Кадышевой. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно данным картотеки дел, истец требует взыскать с организации 100 тысяч рублей. Исковое заявление было подано 31 июля, вопрос о его принятии к производству на данный момент остаётся открытым. Суть претензий РАО пока не разглашается.

К слову, стороны уже судились. Ранее, в ноябре, суд обязал театр выплатить 40 тысяч рублей за незаконное исполнение песни Виктора Пеленягрэ «Россия! Русь!» на концерте «Плывет веночек», который прошёл в апреле 2025 года в зале «Москва». Однако в ходе апелляционного разбирательства, начавшегося в марте, РАО неожиданно отозвало свои требования, не пояснив причин такого решения. Напомним, что творческое наследие Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» насчитывает свыше 20 студийных альбомов, а песни артистки неоднократно использовались в саундтреках к российским фильмам.

Ранее сообщалось, что организаторы премьерного концерта Надежды Кадышевой и её сына Григория в 2026 году могут заработать более 35 миллионов рублей при полной продаже билетов. Солистка ансамбля «Золотое кольцо» исполнит для зрителей свои самые известные хиты, среди которых «Плывет веночек», «Широка река» и «Я не колдунья».