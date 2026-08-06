20 000 человек за одну ночь: что нацисты сделали с гетто Вильнюса 6 августа 1943 года Оглавление «Северный Иерусалим» до войны Почему евреев решили уничтожить летом 1943-го «Регистрация», ставшая приговором Адреса смерти: Вайвара, Кайзервальд, Собибор Что осталось от «Северного Иерусалима» 6 августа 1943 года началась депортация узников Вильнюсского гетто в лагеря Прибалтики и Польши. Почему нацисты пошли на этот жуткий шаг и к каким последствиям он привёл — в материале Life.ru. 6 августа, 05:01 Им приказали собраться для «регистрации». Как нацисты уничтожили евреев Литвы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Ghirardelli

Депортация узников Вильнюсского гетто, начавшаяся 6 августа 1943 года, стала одним из заключительных этапов уничтожения еврейской общины Вильнюса в период немецкой оккупации Литвы в годы Великой Отечественной войны. Ликвидация гетто была частью общей политики нацистской Германии по упразднению гетто на оккупированных территориях Восточной Европы и переводу оставшихся в живых евреев в систему лагерей, находившихся под контролем СС.

«Северный Иерусалим» до войны

До войны Вильнюс считался одним из крупнейших центров еврейской культуры, образования и религиозной жизни в Европе, его даже называли «Северный Иерусалим». В городе действовали десятки синагог, учебных заведений, библиотек, издательств и общественных организаций. По различным оценкам, накануне войны евреи составляли около трети населения города, а их численность достигала 55–60 тысяч человек.

После оккупации Литовской ССР её территория была включена в состав рейхскомиссариата Остланд. Немецкая администрация в этот период начала политику, направленную на полную изоляцию еврейского населения. Одним из инструментов этой политики стали гетто — специально выделенные городские районы, в которых евреи содержались под постоянным контролем. Жители гетто были обязаны носить отличительные знаки, не могли свободно передвигаться, лишались имущества и привлекались к обязательному труду.

Вильнюсское гетто одновременно выполняло несколько функций. Оно служило местом принудительной изоляции и дешёвой рабочей силы, а также промежуточным пунктом перед дальнейшей депортацией или уничтожением. Управление осуществлялось немецкими оккупационными властями через систему приказов и ограничений. Внутренними административными вопросами занимался юденрат — еврейский совет, созданный по распоряжению оккупационной администрации.

Несмотря на крайне тяжёлые условия, в гетто продолжала существовать ограниченная общественная жизнь. Работали подпольные школы, библиотеки, медицинские пункты, театральные кружки и мастерские. К началу 1943 года в Вильнюсском гетто проживало до 20 тыс. евреев.

Одновременно в гетто действовало еврейское подполье. В январе 1942 года была создана Объединённая партизанская организация (FPO), которую возглавили Ицхак Виттенберг, Абба Ковнер и другие участники сопротивления. Организация ставила целью подготовку вооружённого сопротивления в случае ликвидации гетто и установление связи с советскими партизанскими отрядами, действовавшими в окрестных лесах.

Почему евреев решили уничтожить летом 1943-го

К лету 1943 года политика немецкого руководства в отношении гетто на оккупированных территориях изменилась. Если на начальном этапе войны гетто использовались как места изоляции еврейского населения и источник принудительной рабочей силы, то впоследствии руководство СС приступило к их постепенной ликвидации. Это решение было связано как с реализацией политики уничтожения европейского еврейства, так и с необходимостью сосредоточить оставшихся трудоспособных узников в системе концентрационных лагерей, находившихся под непосредственным контролем СС.

На ситуацию повлияли и неудачи вермахта на Восточном фронте. После поражения немецких войск под Сталинградом и последующих неудач командование Германии стремилось более эффективно использовать рабочую силу для нужд военной промышленности. Узников, способных работать, предполагалось перевести в лагеря. Одновременно продолжалось уничтожение тех, кто по возрасту или состоянию здоровья не считался пригодным к работе.

Почему нацисты решили уничтожить еврейские гетто. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anastasia Petrova

«Регистрация», ставшая приговором

Операция по ликвидации Вильнюсского гетто началась 6 августа 1943 года. Руководство осуществляли сотрудники СС и Службы безопасности (SD), которым помогали подразделения вспомогательной полиции. Территория гетто была окружена, а жителям приказали собраться для регистрации и последующего распределения.

Во время проверки узников разделяли на несколько категорий. Основным критерием являлась трудоспособность. Мужчин и женщин, которых немецкие власти считали пригодными для работы, направляли в лагеря. Детей, пожилых людей и больных в большинстве случаев отделяли от остальных. Для многих из них это означало последующую отправку в лагеря уничтожения или гибель в местах массовых казней.

В период ликвидации гетто немецкие подразделения проводили обыски домов, подвальных помещений и специально оборудованных укрытий. После обнаружения людей выводили и включали в общие колонны депортируемых. Часть участников подпольной организации FPO сумела покинуть гетто и присоединилась к партизанским формированиям в лесах Нарочи и Рудницкой пущи.

Адреса смерти: Вайвара, Кайзервальд, Собибор

Значительное число мужчин было депортировано в концентрационный лагерь Вайвара в оккупированной Эстонии. Этот лагерь был административным центром сети трудовых лагерей, обслуживавших добычу сланца, строительство оборонительных сооружений и другие военные объекты. Заключённые содержались в тяжёлых условиях, страдали от недостаточного питания, болезней и физического истощения.

Многие женщины были направлены в концентрационный лагерь Кайзервальд, располагавшийся в окрестностях Риги. Здесь узников использовали на промышленных предприятиях, складах и военных объектах. В дальнейшем часть заключённых переводилась в другие лагеря по мере изменения обстановки на фронте.

По мере приближения линии фронта многие лагеря эвакуировались вглубь территории, контролируемой Германией. Заключённых перевозили в лагеря Штуттгоф, Дахау и другие концентрационные лагеря Третьего Рейха. Значительная часть узников погибла во время этих перевозок или так называемых маршей смерти в последние месяцы войны.

Часть детей, пожилых людей и нетрудоспособных узников была депортирована в лагерь уничтожения Собибор. Историки отмечают, что точное число отправленных установить невозможно из-за неполноты сохранившихся документов, поэтому оценки могут различаться. Одновременно продолжались массовые убийства в Понарах, где в 1941–1944 годах были расстреляны десятки тысяч человек. Это место остаётся одним из наиболее известных мемориалов Холокоста в Литве.

Памятник погибшим узникам Вильнюсского гетто. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MoLarjung

Что осталось от «Северного Иерусалима»

Ликвидация Вильнюсского гетто привела к уничтожению организованной еврейской общины города. Из десятков тысяч евреев, проживавших в Вильнюсе до войны, пережить Холокост удалось лишь небольшой части населения (по разным оценкам, не более 10-12% от числа узников). Большинство жителей гетто были либо убиты в Понарах, либо погибли в концентрационных лагерях и лагерях принудительного труда. Некоторым удалось выжить благодаря побегу из гетто, участию в партизанском движении, помощи местных жителей или освобождению союзными войсками в 1944–1945 годах.

Авторы Альмир Хабибуллин