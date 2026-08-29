История в камне: 18 старинных зданий Москвы взяли под защиту

В Москве официальный охранный статус получили 18 старинных зданий. Их включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Список пополнили доходный дом князя А.Г. Гагарина с торговыми помещениями, Техническое училище имени Ф.Я. Ермакова, особняк С.Д. Мстиславского и другие. Теперь собственники и арендаторы обязаны беречь их подлинный вид и содержать согласно утверждённому предмету охраны.

Доходный дом И.С. Кальмеера

Это здание появилось на Поварской улице в 1913–1914 годах. Проект разработал известный архитектор Валентин Дубовской, помогал ему Николай Архипов. Заказчиком стал адвокат и общественный деятель Иосиф Кальмеер, который задумал создать своего рода «дом искусств». Идея отразилась в облике постройки: строгие неоклассические черты сочетаются здесь с обильным декором. Интерьеры, оформленные при участии мастера Игнатия Нивинского, удивляют разнообразием художественных решений, редко встречающимся в доходных домах.

После 1917 года просторные квартиры превратили в коммуналки, но дом не утратил значения культурного центра Поварской. В нём жили и творили поэтесса Белла Ахмадулина, художник Борис Мессерер, актёр Александр Кайдановский. В подвале работал театр «Школа драматического искусства». Сегодня здание под номером 20 остаётся ценным образцом московской архитектуры начала XX века.

Доходный дом А.К. Ечкина

Дом на Арбате, 23, строение 1, возвели в 1902–1903 годах. Архитектор Никита Лазарев выполнил заказ предпринимателя Александра Ечкина, увлекавшегося коллекционированием документов по российской истории. Здание прекрасно сохранилось и считается ярким памятником модерна. Главный и дворовые фасады украшены лепниной, коваными элементами и керамической плиткой. С этим адресом связаны имена скульптора Сергея Коненкова, художников Павла и Александра Кориных, у которых бывал Максим Горький.

Доходный дом Я.М. Толстого

Ещё одна работа Никиты Лазарева — дом Якова Толстого на Арбате, 29, возведённый в 1904–1905 годах. Это характерный образец московского модерна с плавными линиями, асимметрией и лепными украшениями. Первый этаж занимали магазины и конторы, верхние — квартиры. Семья владельца жила здесь же, остальные помещения сдавались. В доме работали типография, шляпный магазин Митрофана Грачёва и фотоателье Павла Остроумова. Во дворе разбили сад с фонтаном и бассейном. До революции часть здания занимала гостиница, благодаря чему дом считается одним из последних московских отелей в стиле модерн. В 1913 году появился шестой этаж, но выразительный облик здания не пострадал. Дом и сегодня украшает историческую застройку Арбата.

Доходный дом с магазинами князя А.Г. Гагарина

Здание на Кузнецком Мосту, 19, строение 1, соединило в себе несколько эпох. Его основа — палаты XVIII века, уцелевшие после пожара 1812 года и вошедшие в новую постройку 1817-го. Изначально здесь стоял главный дом с двумя флигелями. Современный вид здание обрело постепенно: сначала по проекту Виктора Коссова в 1886–1887 годах, затем при участии Романа Клейна в 1896-м. Дом задумывался как торгово-доходный: внизу располагались магазины, наверху — квартиры и служебные комнаты. Здесь работал филиал универмага «Мюр и Мерилиз» и знаменитое фотоателье Адольфа Рихтера «Ю. Мебиус». Архитектура сочетает эклектику с барочными и классицистическими элементами. Фасад играет ключевую роль в сохранении облика Кузнецкого Моста как торговой улицы рубежа XIX–XX веков.

Техническое училище имени Ф.Я. Ермакова

Фото © Mos.ru / Максим Денисов

Корпус на Пречистенской набережной, 11, строение 1, возвели в 1905–1906 годах по проекту Николая Фалеева. Строительство курировал Николай Марков. Деньги выделил благотворитель и промышленник Флор Ермаков, завещавший средства на эти цели. При возведении здания впервые в Москве использовали железобетонные основания и сваи, что сделало училище передовым инженерным сооружением своего времени. Монументальное здание на берегу Москвы-реки отличается рациональной архитектурой и продуманной планировкой. После революции здесь продолжали готовить специалистов: размещался Московский энергетический техникум. Традиция профессионального образования сохраняется и сегодня.

Дом правления Московско-Курской и Нижегородско-Муромской железных дорог

Здание на Старой Басманной, 11/2, строение 1, построенное в 1898–1899 годах архитекторами Николаем Орловым и Михаилом Аладьиным, служило административным центром двух крупных железнодорожных магистралей империи. Помимо кабинетов, здесь находились квартиры сотрудников ведомства, часть площадей арендовали. Фасад в стиле классицизирующей эклектики украшают монументальные полуколонны. Особую ценность представляют сохранившиеся интерьеры с настенной и потолочной альфрейной росписью. Связь здания с железнодорожной отраслью не прервалась и после революции.

Особняк С.Д. Мстиславского

Дом в Гагаринском переулке, 8а, построенный в 1925 году для писателя и историка Сергея Мстиславского, выделяется среди памятников послереволюционной эпохи. Частное строительство в центре Москвы тогда уже становилось редкостью. Над проектом работали Алексей Щусев и Борис Рерих, строительство вёл инженер Сергей Макаров. Небольшой двухэтажный особняк объединяет традиции московской усадьбы с художественными поисками 1920-х. Деревянные детали и живописный силуэт отличают его от окружающей многоэтажной застройки. Позднее здесь располагалась мастерская художника Владимира Чапли. Сегодня это редкий образец частного дома ранней советской эпохи.

Доходный дом Московского Басманного товарищества

Один из крупнейших жилых комплексов дореволюционной Москвы появился в 1913–1915 годах по проекту Адольфа Зелигсона. Он задумывался как часть масштабного квартала доходных домов вдоль Басманного тупика, но Первая мировая война и революция помешали завершить замысел. Здание на Новой Басманной, 10, строение 1, примечательно неоготической архитектурой, редкой для жилой застройки. Фасады украшают башенки, резные каменные балконы, фронтоны и угловая полукруглая башня. Вестибюли и лестничные площадки декорированы лепниной в неоготическом духе, лестницы — фигурными металлическими ограждениями.

Доходный дом архитектора В.Н. Волокитина

Здание на Малой Молчановке, 8, строение 2, возведённое в 1913–1914 годах по проекту Василия Волокитина, относится к позднему московскому модерну. Фасад отличается выразительной пластикой и тщательной проработкой деталей. Дом строился для состоятельных арендаторов, что отразилось на комфорте планировок. Сохранился парадный вестибюль с кессонированным потолком и лепниной в античном стиле, а лестницу украшают ажурные ограждения и витражи. Здание остаётся частью исторической среды арбатских переулков.

От фабрик до усадеб

Реестр пополнили и другие объекты. Суконная фабрика И.Г. Кожевникова в Свиблове — один из старейших промышленных комплексов северо-востока столицы. Чугунные ворота и фонтан в городке имени Баумана принадлежат ансамблю Измайловской (Николаевской) военной богадельни — крупнейшего приюта для ветеранов армии в Российской империи.

Среди жилых построек — доходный дом товарищества «А. Бахрушин и сыновья» на Тверской, 12, строение 1, созданный Карлом Гиппиусом в 1900–1901 годах. Статус памятника получил и жилой дом Е.П. Соколовой – Н.М. Кандырина в 1-м Коптельском переулке, 18, строение 1, фасады которого выполнены в стиле высокой эклектики конца XIX века.

В список вошёл главный дом усадьбы Варенцовых – Штеккер – Голицына на Новой Басманной, 18, строение 1. Также под охрану взят доходный дом в Потаповском переулке, 10, построенный в 1914 году для семьи предпринимателей Заварских.

Отдельного внимания заслуживают два здания в Сыромятническом проезде, связанные с благотворительностью. Дом призрения с церковью Преподобного Герасима Иорданского (дом 6, корпус 1) возвели на деньги купца Герасима Хлудова. Начальное училище имени Востряковых (дом 8, строение 1) входит в ансамбль благотворительных учреждений Хлудова второй половины XIX века.

Включение зданий в государственный реестр помогает уберечь их подлинный облик и архитектурные детали. Любые работы на таких объектах ведутся по проектам, согласованным столичным Департаментом культурного наследия, и под контролем его специалистов.