Заправил бензин в неподходящую тару: в Ростове сгорела АЗС и 21 машина
В Ростове после пожара на АЗС сгорел 21 автомобиль
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Двадцать один автомобиль сгорел во время ночного пожара в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону. Огонь также охватил автозаправочную станцию и расположенное рядом здание.
Региональное управление МВД опубликовало видео с места происшествия. На кадрах полицейские освобождают проезд для спецтехники МЧС, после чего криминалисты осматривают выгоревшую территорию и повреждённые машины.
По предварительным данным, около двух часов ночи водитель фургона набрал на заправке бензин в ёмкости, не предназначенные для перевозки топлива. После этого произошло возгорание.
Мужчина уехал во двор дома на проспекте Космонавтов и попытался самостоятельно справиться с пламенем. Однако огонь распространился на припаркованные рядом автомобили.
Полиция разыскивает предполагаемого виновника — жителя Мелитополя 1982 года рождения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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