Заправил бензин в неподходящую тару: в Ростове сгорела АЗС и 21 машина

Двадцать один автомобиль сгорел во время ночного пожара в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону. Огонь также охватил автозаправочную станцию и расположенное рядом здание.

Региональное управление МВД опубликовало видео с места происшествия. На кадрах полицейские освобождают проезд для спецтехники МЧС, после чего криминалисты осматривают выгоревшую территорию и повреждённые машины.

По предварительным данным, около двух часов ночи водитель фургона набрал на заправке бензин в ёмкости, не предназначенные для перевозки топлива. После этого произошло возгорание.

Мужчина уехал во двор дома на проспекте Космонавтов и попытался самостоятельно справиться с пламенем. Однако огонь распространился на припаркованные рядом автомобили.

Полиция разыскивает предполагаемого виновника — жителя Мелитополя 1982 года рождения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.