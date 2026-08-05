Удмуртия продолжит приватизацию «Ижавиа» после остановки рейсов

Удмуртия не отказалась от продажи «Ижавиа» после прекращения полётов авиакомпании. Власти региона заказали оценку 100% акций предприятия и рассчитывают получить её результаты в октябре, сообщили «Ведомостям» в правительстве республики.

После оценки актив планируют выставить на открытый аукцион. Провести торги власти намерены не раньше конца 2026 года.

С 1 августа «Ижавиа» больше не выполняет пассажирские перевозки. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, поскольку перевозчик не устранил в установленный срок критические замечания к работе системы управления безопасностью полётов.

Несмотря на это, у компании остаются ликвидные активы. В их числе два самолёта Boeing 737-800, четыре Як-42 и почти 100% акций аэропорта Ижевска.

Ижевский аэропорт получил международный статус и в 2025 году запустил новый терминал. Власти рассчитывали открыть зарубежные направления в Турцию, Египет, ОАЭ и Белоруссию, однако сейчас воздушная гавань обслуживает только внутренние рейсы.

Процесс приватизации начался ещё весной. В мае правительство Удмуртии объявило открытую процедуру оценки активов авиапредприятия, назвав её первым практическим шагом к продаже.