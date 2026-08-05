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5 августа, 09:45

Путин 5 августа собрал руководство Минобороны для обсуждения структуры ведомства

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны. Главной темой встречи стало совершенствование структуры военного ведомства.

В совещании участвуют министр обороны, начальник Генерального штаба, а также командующие и начальники штабов группировок войск «Центр» и «Восток».

Какие именно подразделения и направления работы Минобороны могут затронуть изменения, пока не уточняется.

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Марина Фещенко
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