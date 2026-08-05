Дайджест ключевых, значимых и резонансных событий в регионах на 5 августа

Нефть и Капитал

С начала 2026 года Федеральная антимонопольная служба возбудила 37 дел в отношении нефтяных компаний и независимых трейдеров. Кроме того, участники рынка получили 59 предупреждений о вероятных нарушениях антимонопольного законодательства, сообщает oilcapital.ru.

Ставропольский край

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнего иностранного гражданина, которого подозревают в подготовке террористического акта возле здания прокуратуры Пятигорска. По информации ведомства, мужчина приобрёл детали для изготовления самодельного взрывного устройства и выполнял указания сообщника из Сирии, пишет newstracker.ru. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до 20 лет заключения.

Республика Удмуртия

В Удмуртии спасатели нашли троих подростков, которые передвигались по Воткинскому пруду на одном сапборде без спасательных жилетов, сообщает udm-info.ru. Несовершеннолетних доставили на берег, после чего с ними провели профилактическую беседу.

Ростовская область

Врач-анестезиолог из Ростова-на-Дону оказался среди первых, кто начал помогать пострадавшим после падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке, пишет rostovgazeta.ru. В результате случившегося погибли семь человек, в том числе трое детей, ещё 58 человек пострадали. Действия медика отметили представители администрации Геленджика.

Республика Татарстан

Арбитражный суд Татарстана не удовлетворил требование компании «Грэйтстрой», принадлежащей экс-депутату Казанской городской думы Владимиру Никишову, о списании налогового долга в размере 637,5 млн рублей, сообщает inkazan.ru. Проверка ФНС за 2019–2022 годы выявила нарушения, при этом суды всех инстанций встали на сторону ведомства. Никишов частично компенсировал ущерб и фигурирует в деле о возможной передаче 55 млн рублей, однако налоговые требования продолжают действовать.

Волгоградская область

В ближайшие сутки в Волгоградской области прогнозируется ухудшение погодных условий. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за затяжной засухи и повышенной угрозы лесных пожаров, пишет novostivolgograda.ru. Согласно данным Гидрометцентра, атмосферная засуха, которую усиливают жара и северо-восточный ветер, сохранится до 6 августа. Жителей призывают проявлять предельную осторожность и не совершать действий, способных привести к возгоранию.

Нижегородская область

В Городце Нижегородской области специалисты минэкологии отобрали пробы воздуха после обращений местных жителей, пожаловавшихся на едкий запах и задымление, сообщает newsnn.ru. Депутат Законодательного собрания региона Владислав Атмахов заявил об увеличении числа жалоб. В ведомстве пояснили, что решение о проверке предприятий примут после получения результатов анализа, при этом контроль за соблюдением санитарных требований относится к полномочиям Роспотребнадзора.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле уровень подростковой преступности по итогам первого полугодия 2026 года увеличился почти на 11%, пишет tagilcity.ru. Несовершеннолетние совершили 123 уголовно наказуемых деяния, основную часть которых составили кражи. Также зарегистрированы 28 грабежей и 21 угон. В УМВД сообщают об ухудшении статистики и в других муниципалитетах. Полиция активизировала профилактическую работу: специалисты провели 1,7 тыс. рейдов и доставили в отделы 1379 подростков.

Оренбургская область

После обнаружения нарушений на автозаправочных станциях власти планируют усилить контроль за ценами на бензин и деятельностью АЗС в Оренбургской области. Как пишет 56orb.ru, региональное управление ФАС организовало проверки заправок. Контрольные мероприятия выявили нарушения, а в отношении газовых АЗС было начато административное производство.

Тюменская область

Всю погибшую рыбу, собранную в реке Туре в Тюмени, уничтожат в специальных печах. Как сообщает nashgorod.ru, массовая гибель рыбы наблюдается в период паводка. С июля мёртвых щук, лещей, окуней и других обитателей реки находили как на тюменской набережной, так и на протяжении десятков километров ниже по течению — вплоть до населённых пунктов Тюменского района. Из-за разложения органических остатков от воды исходил сильный неприятный запах.

Омская область

В Омске подростка приговорили к отбыванию наказания в колонии за поджог автомобиля участкового, пишет gorod55.ru. Преступление он совершил по заданию кураторов, которые связались с ним через мессенджер. За выполнение поручения подросток получил 92 тысячи рублей, после чего его задержали.

Карелия

В Карелии во время купания в озере утонула 34-летняя женщина. Как сообщает karelinform.ru, трагический случай произошёл в Лахденпохском районе. Тело погибшей достали из воды случайные очевидцы, которые затем проинформировали полицию.

Приморский край

Анна Пушкарёва стала победительницей юниорского Уимблдона, сообщает vostokmedia.com. Её отец и тренер Николай Пушкарёв рассказал, что в детстве дочь не испытывала интереса к теннису и на занятия её приходилось водить против желания, а после тренировок она убегала играть с другими детьми возле гаражей. Ситуация изменилась после переезда в Москву и включения спортсменки в сборную — тогда Анна по-настоящему увлеклась тренировками. Путь будущей чемпионки начался на бесплатных кортах во Владивостоке. По словам отца, победа вызвала сильнейшие эмоции, поскольку семье удалось осуществить мечту, появившуюся пять лет назад.

Башкирия

В Уфе суд оштрафовал беспартийного бывшего кандидата в депутаты из-за комментария о военных. Октябрьский райсуд признал 36-летнего Дмитрия Малышева виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за дискредитацию ВС РФ. Основанием стало сообщение, опубликованное 23 июня в чате «Гражданский Союз»: «я про вояк. они за деньги превращаются в дрова пожара преступной войны...», пишет Mkset.ru. В суде Малышев признал вину и выразил раскаяние, пояснив, что написал комментарий спонтанно и не говорил о конкретных военнослужащих. Защитник ставил под сомнение лингвистическую экспертизу и акт осмотра, однако суд отклонил эти доводы, посчитав смысл высказывания очевидным и не требующим специальных знаний.

Краснодарский край

После удара БПЛА по пляжу в районе Геленджика 3 августа погибли четверо детей. Ещё трое несовершеннолетних получили ранения: одному провели операцию, двое других проходят обследование. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения Краснодара. Как сообщает kubanpress.ru, общее число погибших в результате атаки достигло восьми, ещё 58 человек пострадали. Краевая прокуратура запустила горячую линию, родственникам погибших и раненых оказывается психологическая помощь.

Хабаровский край

Караси в Хабаровском крае практически перестали клевать: из-за высокой температуры воды и дефицита кислорода рыба опустилась на глубину, сообщает transsibinfo.com. Меняются и её пищевые предпочтения. В жаркую погоду карась лучше реагирует на растительные насадки — кукурузу и перловку, а при похолодании выбирает червя или опарыша. После дождя рыба может заинтересоваться практически любой наживкой. Одной из главных ошибок рыболовов остаётся чрезмерное использование прикормки, которая быстро портится в тёплой воде. Наиболее перспективными считаются участки с течением и тенью. Августовская рыбалка требует умения подстраиваться под природные условия.

Новосибирск

В Новосибирске сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу в аптеке в День ВДВ. Инцидент произошёл из-за конфликта между двумя посетителями, пишет atas.info. События развернулись 2 августа 2026 года в аптеке на улице Доватора в Дзержинском районе. Словесная перепалка двух мужчин перешла в драку, во время которой один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.

Челябинская область

С начала 2026 года в Челябинской области обязательными стали чипирование и регистрация домашних собак. По данным главного управления ветеринарии Челябинской области, за семь месяцев процедуру прошли около трёх тысяч домашних животных, сообщает kursdela.biz.

ХМАО

В Советском районе Югры иностранного гражданина будут судить за использование поддельного сертификата о знании языка, пишет muksun.fm. 44-летний мужчина приобрёл фиктивный документ о владении русским языком, чтобы оформить патент на работу в Советском районе. Подделку обнаружили, после чего было возбуждено уголовное дело. Позднее мигрант самостоятельно и успешно прошёл экзамен, однако это не освободило его от судебного разбирательства.

Белгородская область

Основатель «Эфко» Валерий Кустов подал жалобу на арест по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает bel.ru. Топ-менеджера задержали на прошлой неделе. Следствие считает его причастным к хищениям при использовании государственных субсидий, предоставленных на реализацию проекта «Беспилотные авиационные системы». Предварительный ущерб бюджету оценивается в 8,6 млрд рублей.

Пермский край

В Перми ликвидировали пожар на производственной площадке, где находилось дизельное топливо, сообщает properm.ru. Возгорание произошло на территории ООО «Камский завод масел» на улице Соликамской. Информация о происшествии поступила 4 августа в 19:14. Установлено, что огонь охватил резервуар с дизельным топливом. К 21:28 пожарные остановили дальнейшее распространение пламени. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

Санкт-Петербург (Росбалт)