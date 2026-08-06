При налёте ВСУ на Ярославскую область повреждено несколько многоквартирных домов

В Ярославской области после ночной атаки беспилотников получили повреждения несколько многоквартирных домов и частный жилой дом. О последствиях сообщил губернатор региона Михаил Евраев в «Максе».

По словам главы области, силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили все 92 беспилотников, участвовавших в атаке. Евраев назвал этот налёт самым масштабным для региона.

«Жертв и пострадавших нет», — сообщил Евраев.

Вместе с тем он уточнил, что в результате падения обломков сгорел один частный дом, а в нескольких многоквартирных зданиях оказались выбиты окна. Кроме того, повреждения получили припаркованные автомобили.

Глава региона заявил, что всем жителям, чьё имущество пострадало в результате атаки, будет предоставлена необходимая компенсация. Власти продолжают оценивать причинённый ущерб.