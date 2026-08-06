Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 06:56

ФСБ задержала троих подростков в Приморье за подготовку терактов против военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

В Приморском крае задержаны трое подростков за сбор данных для терактов против военнослужащих. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Задержанные — жители Находки и Владивостока. По данным спецслужбы, они выполняли задачи кураторов запрещённой в России террористической структуры.

Фигуранты собирали информацию о военнослужащих органов правопорядка — участниках специальной военной операции. Их интересовали адреса проживания и работы силовиков.

Подростки скрытно фотографировали и снимали на видео автомобили военных, места стоянок и камеры наблюдения, установленные на домах и соседних строениях.

Также они искали точки возле подъездов, позволяющие незаметно разместить взрывные устройства. Целью планируемой диверсии значился один из объектов Росгвардии.

4 надписи и коктейли Молотова: Задержанный агент Киева выложил на допросе детали предотвращённого теракта
4 надписи и коктейли Молотова: Задержанный агент Киева выложил на допросе детали предотвращённого теракта

В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что сбор сведений вёлся по прямому указанию представителя украинской террористической организации. Сейчас действиям задержанных даётся правовая оценка.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Терроризм
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar