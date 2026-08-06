ФСБ задержала троих подростков в Приморье за подготовку терактов против военных
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В Приморском крае задержаны трое подростков за сбор данных для терактов против военнослужащих. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).
Задержанные — жители Находки и Владивостока. По данным спецслужбы, они выполняли задачи кураторов запрещённой в России террористической структуры.
Фигуранты собирали информацию о военнослужащих органов правопорядка — участниках специальной военной операции. Их интересовали адреса проживания и работы силовиков.
Подростки скрытно фотографировали и снимали на видео автомобили военных, места стоянок и камеры наблюдения, установленные на домах и соседних строениях.
Также они искали точки возле подъездов, позволяющие незаметно разместить взрывные устройства. Целью планируемой диверсии значился один из объектов Росгвардии.
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что сбор сведений вёлся по прямому указанию представителя украинской террористической организации. Сейчас действиям задержанных даётся правовая оценка.
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