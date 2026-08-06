Собянин: ПВО уничтожила два дрона ВСУ на подлёте к Москве утром 6 августа

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 6 августа сообщил об уничтожении ещё двух беспилотников, летевших в сторону столицы. Таким образом, с начала суток над Московским регионом сбито уже восемь БПЛА.

«Два беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города в Telegram-канале.

Силы ПВО продолжают отражать атаки. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали. Ситуация остаётся на контроле оперативных ведомств. Жителей столичного региона призывают сохранять бдительность и доверять только официальной информации.

За ночь с 5 на 6 августа российские военные отбили массированную атаку украинских дронов — всего уничтожено 605 беспилотников. БПЛА сбивали в 17 регионах страны, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области, Москву и Подмосковье, а также Краснодарский край, Крым и акватории Азовского и Чёрного морей.