В Паттайе проходит церемония прощания с убитыми братом и сестрой из России

В таиландской Паттайе проходит церемония прощания с россиянами Романом и Дианой Назимовыми, убитыми при ограблении. Об этом сообщает ТАСС.

Близкие решили почтить память молодых людей прямо на участке, где всё случилось. Территория находится примерно в 300 метрах от автомагистрали № 331 в районе Хуай-Яй. Именно в этой лесистой местности злоумышленники расстреляли 17-летнего юношу и забили до смерти его 22-летнюю сестру.

Проститься с погибшими собрались проживающие в королевстве родные, соотечественники, местные жители и представители общественности. Люди несут цветы к тому месту, где бандиты спрятали тела.

Параллельно идёт буддийский религиозный обряд. Приглашённые монахи читают заупокойную молитву и совершают поминовение усопших, провожая их души согласно местным традициям.

Присутствующие поминают также трёх членов таиландской семьи, ставших жертвами той же группировки. В конце июня налётчики проникли в дом, связали супругов и их 18-летнюю дочь, вывезли на их же пикапе в лес и расстреляли. Тела домочадцев закопали в паре километров от того места, где позже нашли погибших граждан РФ.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве Назимовых 31 июля. На допросах задержанные признались, что хотели завладеть мотоциклом, на котором передвигались брат с сестрой. Связь с россиянами пропала ранним утром 26 июля сразу после их выезда из дома ночью.

Случившееся вызвало широкий резонанс как среди выходцев из РФ, так и в местном сообществе. Накануне правоохранители провинции Чонбури устроили на той же территории дополнительные следственные эксперименты, чтобы уточнить все детали этого громкого дела.