Жара 32 градуса и гроза: В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве с четверга по пятницу будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. Это следует из прогностической карты Гидрометцентра от 6 августа.

Причиной предупреждения стала сильная жара. По данным метеорологов, воздух в столице прогреется до 30–32 градусов.

При этом погода будет неустойчивой. В регионе ожидается не только зной, но и локальные осадки с грозой.

В ведомстве уточнили, что речь идет о середине текущей недели. «6 и 7 августа днем в Москве ожидается сильная жара», — сообщили специалисты.

Днем 6-го числа в отдельных районах пройдут дожди с грозами. Пик высоких температур придется на четверг и пятницу.