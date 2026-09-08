Плюс 2,2 километра комфорта: В Москве открыли две благоустроенные набережные

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных на левом берегу Москвы-реки. Теперь проезд открыт от Новоспасского моста до стадиона «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова. Градоначальник назвал это событие хорошим подарком жителям к 879-летию города.

«После кардинальной реконструкции открывается Крутицкая набережная и первый участок Симоновской набережной. Причём Симоновская разделяется на два направления: это транспортное направление и пешеходное направление, где москвичи могут гулять и наслаждаться Москвой-рекой. В следующем году Симоновская набережная будет продлена до набережной Шагала, и это будет единая транспортная система», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, всего в столице обновили уже более 100 км набережных. Осталось привести в порядок ещё несколько десятков километров.

Новые магистрали соответствуют актуальным столичным стандартам. Они включают по две-три полосы для машин и общественного транспорта в обе стороны. Запуск отрезка Симоновской набережной должен разгрузить движение на улице Симоновский Вал (минус 11 процентов трафика), Автозаводской улице (минус 10 процентов) и Павелецкой набережной (минус 9 процентов). Далее магистральный маршрут М79 протянут от больницы имени В.П. Демихова на Велозаводской улице через новый участок до жилых комплексов «Форивер» и «Ривер Скай».

После запуска новых участков сплошная линия набережных увеличилась на 2,2 километра. Уже скоро она достигнет свежих жилых кварталов на ЗИЛе.

Благоустройство затронуло не только проезжую часть. Возле дома № 2 на улице Виктора Маслова появился подземный переход для пешеходов. Строители также укрепили склон берега: чтобы грунт не сползал и не размывался, смонтировали подпорные стенки длиной 600 метров. Территорию дополнили спортплощадкой, газоном на одном гектаре и цветниками на 450 квадратных метров.

Часть Симоновской набережной от причала «Торпедо» до дома 26, строения 5 у ЖК «Форивер» стала полноценной зоной отдыха. Здесь обустроили пешеходный маршрут длиной больше километра, куда закрыт въезд автомобилям. Высадили зелень, поставили лавочки, провели свет. Для прогулок и велосипедов проложили комфортные дорожки. С берега открывается панорама на реку и другой берег. Полюбоваться обновлённой набережной с воды можно с борта речных электросудов.

В скором времени приведут в порядок ещё 500 метров территории у Крутицкой набережной, а затем приступят ко второму отрезку Симоновской — от жилого комплекса «Ривер Скай» до Третьего транспортного кольца.

Обложка © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Длина береговой линии Москвы-реки в границах МКАД достигает примерно 200 километров. До недавнего времени большая часть этих территорий была малопригодна для отдыха. Центральные гранитные участки выполняли роль транзитных магистралей и были неудобны для прогулок. К воде часто нельзя было подойти из-за заводов и фабрик. Старая инфраструктура отпугивала людей, а нижнее течение реки и вовсе представляло собой дикие, запущенные берега.

Программа возвращения реки горожанам стала одной из ключевых для столичных властей. Начиная с 2011 года, в столице преобразили около 110 километров прибрежных зон, включая почти все исторические гранитные набережные в центре. Вместо пустырей появились места для прогулок, спорта и созерцания видов. Тротуары стали шире, на некоторых проложили совмещённые дорожки для велосипедистов, высадили тысячи деревьев и кустарников.

Сейчас большая часть прибрежной линии отвечает современным запросам горожан. Например, в 2025 году после реконструкции открылся променад в музее-заповеднике «Коломенское» длиной 3,5 километра. Обновилась и Пушкинская набережная в Парке Горького: пространство от Крымского до Андреевского моста стало точкой притяжения для жителей и туристов.

На правом берегу реки от Садового кольца до Нагатинского затона привели в порядок шесть объектов суммарной длиной 11,4 километра. Речь идёт о Шлюзовой, Дербеневской, Павелецкой, Даниловской, Новоданиловской и Нагатинской набережных.

Помимо Крутицкой и Симоновской, в 2026 году открылась ещё одна набережная длиной 825 метров. Она расположена на правом берегу между Шелепихинским и Белорусским мостами.

Не забыли и про Яузу. В 2024 году обновили свыше 20 километров её гранитных берегов. Благодаря этому появился цельный маршрут для пешеходов от высотки на Котельнической набережной до проспекта Ветеранов на востоке города.