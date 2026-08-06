Перебралась в Россию и ахнула: Переселенка из Эстонии сравнила жизнь в двух странах

Семья переселенцев из Эстонии перечислила ключевые преимущества быта в Великом Новгороде. Своим опытом женщина по имени Елена поделилась с РИА «Новости».

Героиня публикации участвует в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. В конце 2023 года они перебрались в российский город.

За прошедшее время у бывших жителей Эстонии накопилось достаточно впечатлений для сравнения. По оценке собеседницы агентства, уровень обслуживания в магазинах и ресторанах, качество и ассортимент продовольствия в России оказались гораздо лучше.

Она отдельно отметила разнообразие фруктов, овощей и молочной продукции. Покупателям доступен большой выбор между местными и привозными товарами, включая поставки из стран СНГ, а также различными ценовыми категориями. По её наблюдениям, в прибалтийской республике такого изобилия нет.

Отдельного упоминания удостоилась медицинская сфера. В РФ у семьи есть возможность обращаться как в государственные, так и в частные клиники.

Особое удивление у переселенцев вызвала скорость получения помощи. «Только в России ещё, наверное, существует возможность вызвать бесплатно врача на дом или попасть к специалисту всего через пару дней, а не через полгода», — пояснила женщина. Она добавила, что на прежнем месте жительства запись на приём могла растянуться на несколько недель, а ожидание самого визита — на месяцы.

Ещё одним доводом в пользу переезда стали суммы в платёжках за ЖКУ. По свидетельству бывшей жительницы Таллина, после оплаты коммуналки в российском регионе в семейном бюджете остается значительно больше свободных средств.