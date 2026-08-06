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6 августа, 09:49

В Омске машина протаранила людей на пешеходном переходе, пострадали семь человек

Обложка © Telegram / Омск-путеводитель

Обложка © Telegram / Омск-путеводитель

В Омске легковой автомобиль выехал на островок безопасности и сбил пешеходов, в результате чего пострадали семь человек. О происшествии сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель».

Полиция приехала на место происшествия. Фото © Telegram / Омск-путеводитель

Полиция приехала на место происшествия. Фото © Telegram / Омск-путеводитель

Отмечается, что легковой автомобиль Lada врезался в опору светофора, после чего выехал на пешеходный переход на Ленинградской площади и сбил людей, переходивших улицу Масленникова.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и бригады скорой помощи. Количество пострадавших уточняется.

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Ранее в Дмитровском округе Подмосковья на трассе А-104 столкнулись пять автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. По данным полиции, в результате ДТП никто не пострадал, причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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Владимир Озеров
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