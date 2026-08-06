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6 августа, 11:46

Рыбак нашёл в пруду Новой Москвы машину со скелетом водителя

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рыбак обнаружил на дне Кокошкинского пруда в Новой Москве автомобиль, в салоне которого, предположительно, находились человеческие останки. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, местный житель отправился на рыбалку и зацепил удочкой тяжёлый предмет. Вытащить его на берег мужчина не смог, поэтому нырнул в воду и увидел затонувшую машину.

В водительском кресле находился скелет, пристёгнутый ремнём безопасности. Личность погибшего и марка автомобиля пока неизвестны.

На место вызвали экстренные службы и водолазов. Предварительно, машина лежит на глубине около четырёх метров. Специалистам предстоит поднять её на поверхность и установить, сколько времени она провела под водой.

Полиция полдня искала в реке труп, оказавшийся в итоге смешной плюшевой куклой
Полиция полдня искала в реке труп, оказавшийся в итоге смешной плюшевой куклой

Это уже не первый автомобиль, обнаруженный в Кокошкинском пруду. В сентябре 2024 года со дна водоёма подняли «Волгу», которая пролежала под водой 17 лет.

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Марина Фещенко
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