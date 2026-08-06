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Регион
6 августа, 12:12

Коровам — сено, фермерам — бинокли: Финским крестьянам доверили слежку за границей с РФ

Euractiv: Финских фермеров привлекли к патрулированию границы с Россией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Финляндия начала использовать работников сельского хозяйства для наблюдения за закрытой границей с РФ. Об этом сообщает издание Euractiv.

Сельхозпроизводители, по данным журналистов, взяли на себя функции неформальной сети раннего предупреждения. Их назвали «глазами и ушами», патрулирующими приграничную полосу. В Брюсселе уже обратили внимание на новую роль аграриев, оценив это как «значительный вклад» в оборону Европейского союза.

Представление фермеров в качестве ценного актива в сфере безопасности помогает обосновать увеличение бюджетных вливаний в отрасль. Регион переживает серьёзные экономические трудности, и дополнительное финансирование становится для него критичным. Власти ЕС, комментируя ситуацию, подчеркнули стратегическую важность такого патрулирования.

Погранпереходы между странами перестали работать в ноябре 2023 года. Официальный Хельсинки объяснил этот шаг неконтролируемым наплывом беженцев из третьих государств и возложил ответственность за происходящее на Москву. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова тогда квалифицировала действия западных партнёров как двойные стандарты.

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Никита Никонов
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