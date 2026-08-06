Финляндия начала использовать работников сельского хозяйства для наблюдения за закрытой границей с РФ. Об этом сообщает издание Euractiv.

Сельхозпроизводители, по данным журналистов, взяли на себя функции неформальной сети раннего предупреждения. Их назвали «глазами и ушами», патрулирующими приграничную полосу. В Брюсселе уже обратили внимание на новую роль аграриев, оценив это как «значительный вклад» в оборону Европейского союза.

Представление фермеров в качестве ценного актива в сфере безопасности помогает обосновать увеличение бюджетных вливаний в отрасль. Регион переживает серьёзные экономические трудности, и дополнительное финансирование становится для него критичным. Власти ЕС, комментируя ситуацию, подчеркнули стратегическую важность такого патрулирования.

Погранпереходы между странами перестали работать в ноябре 2023 года. Официальный Хельсинки объяснил этот шаг неконтролируемым наплывом беженцев из третьих государств и возложил ответственность за происходящее на Москву. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова тогда квалифицировала действия западных партнёров как двойные стандарты.