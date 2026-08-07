Курс доллара с 10 августа. Чем Минфин удивил экономистов и сколько будет стоить рубль на следующей неделе Оглавление Какие события повлияют на курс рубля с 10 августа Каким будет курс рубля на неделе с 10 августа Почему рубль быстрее всего сдаёт позиции к юаню С 7 августа Минфин увеличивает закупки валюты, что стало неожиданностью для большинства экономистов. И это не единственный новый фактор, который повлияет на курс валют на следующей неделе. Сколько будет стоить доллар и какие перспективы ждут рубль? 6 августа, 21:20 19330 19330 Экономисты дали прогноз курса доллара на неделю с 10 августа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

Какие события повлияют на курс рубля с 10 августа

Ключевой момент для рубля сейчас — противоречие между всё ещё высокой ключевой ставкой и ожиданиями её дальнейшего снижения. Банк России в конце июля опустил ставку до 14%. Это десятое снижение подряд. Только вот одновременно регулятор повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6–7% против ранее ожидавшихся 4,5–5,5%. Таким образом, ЦБ прямо дал понять, что будет снижать ставку плавно из-за сохраняющихся инфляционных рисков.

— Следующее заседание по ставке пройдёт лишь 11 сентября, поэтому на предстоящей неделе рынок будет ориентироваться не на само решение ЦБ, а на промежуточные сигналы — недельную инфляцию, риторику регулятора и формирующиеся ожидания по сентябрьскому шагу. Динамика нефти остаётся значимым фактором: Brent на 5 августа торговалась в районе 79–80 долларов за баррель, откатившись с уровней выше 87 долларов неделей ранее на фоне решения ОПЕК+ повысить квоты добычи с сентября. Учитывая лаг в поступлении экспортной выручки, более низкие цены нефти начала августа продолжат сдерживать приток валюты на рынок в ближайшие недели, — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Помимо нефти на курс будут влиять бюджетные сигналы — в частности, уже объявленное увеличение покупок валюты и золота Минфином в рамках бюджетного правила с 7 августа, геополитический фон, а также восстанавливающийся спрос импортёров на валюту после летнего сезона отпусков. Увеличение закупок Минфина стало для экономистов сюрпризом, так как на рынке, наоборот, ожидали снижения объёмов операций на фоне упавших цен на российскую нефть и вероятного сокращения нефтегазовых доходов бюджета.

Поддержкой для рубля остаются жёсткие денежные условия — ставка в 14% при инфляции около 6% всё ещё обеспечивает заметную положительную реальную доходность рублёвых инструментов, что удерживает капитал внутри страны, а также относительно ограниченный импортный спрос. Давлением, напротив, служат ожидания дальнейшего снижения ставки и возможное восстановление спроса на валюту со стороны бизнеса по мере нормализации деловой активности.

— Само по себе снижение ставки полезно для экономики и доступности кредита, но для рубля это постепенно убирает один из ключевых якорей поддержки — привлекательность высоких рублёвых ставок для держателей капитала. Поэтому базовый сценарий на предстоящую неделю — это не резкая девальвация, а медленное сползание рубля к более слабым уровням, которое может продолжиться, если нефть не покажет заметного восстановления и если инфляция не заставит ЦБ вновь ужесточить риторику, — считает Денис Астафьев.

Август исторически остаётся месяцем повышенного давления на рубль. Практически каждый год в этот период российская валюта теряет часть позиций, и текущий год, вероятнее всего, не станет исключением. Сейчас сезонный фактор дополняется стабилизацией цен на нефть после всплеска, вызванного геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке. На эти моменты указал финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

Каким будет курс рубля на неделе с 10 августа

На следующей неделе для рубля стоит ожидать умеренно стабильной динамики с риском небольшого ослабления: базовый коридор по доллару — примерно 80–83 рубля, по юаню — около 11,8–12,2 рубля. Такой прогноз дал Денис Астафьев.

— С технической точки зрения доллар сохраняет потенциал движения в сторону 90 рублей, однако это скорее среднесрочная цель, которая, вероятнее всего, будет реализована уже осенью. В августе, в частности на следующей неделе, более вероятным выглядит диапазон 84–86 рублей за доллар, если не появятся новые внутренние факторы поддержки российской валюты, — считает Андрей Порошин.

На следующей неделе рубль, вероятнее всего, останется в диапазоне 80–85 рублей за доллар, а основное движение будет происходить вблизи отметок 81–83 рубля. Давление на курс окажут традиционный для сезона отпусков рост спроса на валюту, а также закупки импортного оборудования, комплектующих и строительных материалов. Такое мнение высказал управляющий партнёр ГК «Промплан» Никита Бахчеев.

— Для промышленности сегодня особенно важен не максимально крепкий рубль, а стабильный и предсказуемый курс, позволяющий планировать закупки и инвестиции. Каждый рубль роста курса доллара увеличивает стоимость импортного оборудования ценой 1 млн долларов примерно на 1 млн рублей, ещё без учёта логистики и сопутствующих расходов. Поэтому бизнес ждёт последовательного снижения стоимости кредитования, но без резких шагов, способных спровоцировать валютный скачок и заметно повысить себестоимость модернизации и запуска новых производств, — добавил Никита Бахчеев.

Начало августа отметилось востребованностью иностранной валюты. Причина, скорее всего, в факторе летнего сезона отпусков и в росте импорта. Опосредованно на позиции рубля давит геополитика. Такое мнение высказала генеральный директор «Альфа-Форекса» Гузель Проценко.

— Между тем Минфин объявил о наращивании объёмов покупок иностранной валюты и золота — вопреки ожиданиям рынка. Для курса рубля этот фактор может создать дополнительное давление с возможностью роста доллара, евро и юаня в направлении уровней 83–84, 96–98 и 12,55 рубля соответственно, — добавила Гузель Проценко.

Почему рубль быстрее всего сдаёт позиции к юаню

Именно в паре CNY/RUB давление на рубль сегодня выглядит наиболее устойчивым. Это связано с тем, что юань фактически стал основной расчётной валютой российского импорта и крупнейшего торгового партнёра России — Китая. Кроме того, именно юань сегодня остаётся ключевой иностранной валютой для обслуживания внешней торговли России. Так прокомментировал ситуацию Андрей Порошин.

По данным Банка России, уже 60% всех внешнеторговых расчётов осуществляется в рублях, а доля валют недружественных стран сократилась до 13%. Это означает, что практически весь оставшийся объём международных расчётов приходится прежде всего на валюты дружественных стран, где доминирует юань. В результате любое увеличение импортной активности или изменение структуры внешней торговли быстрее всего отражается именно на спросе на китайскую валюту и, соответственно, на динамике пары CNY/RUB.

— С фундаментальной точки зрения предпосылок для существенного укрепления рубля пока немного. С технической точки зрения среднесрочной целью для пары CNY/RUB остаётся диапазон 13,8–14,1 рубля, однако наиболее вероятно достижение этих уровней уже осенью. В августе базовым сценарием выглядит движение в диапазоне 12,3–12,6 рубля за юань. При этом риски для рубля по-прежнему смещены в сторону дальнейшего умеренного ослабления, — добавил Андрей Порошин.

Авторы Нина Важдаева