Вступили в силу новые расценки на ремонт. Сколько стоят работы и материалы и на чём можно сэкономить Оглавление Что изменилось на строительном рынке этим летом Как изменились цены на ремонт к августу 2026 года Как сэкономить на оплате специалистам и не пожалеть К августу 2026 года на строительном рынке сформировалась новая ценовая политика. Сколько сейчас стоят услуги мастеров, как меняются цены на материалы и какие появились возможности для оптимизации стоимости ремонта? 7 августа, 21:20 Специалисты рассказали, как сэкономить на ремонте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sabrewolf

Что изменилось на строительном рынке этим летом

На строительном рынке наметился новый тренд — модернизация жилья. Те, кто временно отложил покупку новой недвижимости, занимаются совершенствованием текущей. При этом в приоритете не услуги ремонта «под ключ», а точечные работы — обновление краски, замена обоев, плинтусов, починка бытовой техники, внедрение технологий «умного» дома и другие. Также увеличивается и интерес к визуальному улучшению жилью. Например, в начале лета спрос на услуги дизайнеров интерьера увеличился на 12%. Такие цифры привела руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» в Авито Услугах Светлана Филимонова.

— Тем, кто только начинает модернизацию своего жилья, важно начать с чёткого планирования бюджета и этапов работ. Если заказчик планирует не полноценный ремонт квартиры «под ключ», а косметические и частичные технические обновления, важно, чтобы ежемесячные траты не превышали 30% семейного бюджета. На сам срок работ лучше запланировать от 2 до 3 месяцев, в зависимости от площади недвижимости и необходимых улучшений. Обычно этого времени хватает для ремонта 1–2 комнат, — отметила Светлана Филимонова.

Как изменились цены на ремонт к августу 2026 года

Капитальный ремонт «под ключ» для дома в состоянии бетона («черновая» отделка) — это самый затратный сценарий. Он включает полный цикл работ: черновую отделку (стяжка пола, штукатурка стен), замену всех инженерных систем (электрика, сантехника) и чистовую отделку. Общая стоимость «под ключ» для такого объекта варьируется в очень широком диапазоне: от 60 000 до 150 000 рублей и выше за кв. м. На эти цифры влияют как разница в ценах между эконом- и бизнес-сегментом, так и летний рост цен (в сезон переплата может достигать 15–20%). Если разбить эту сумму на работы и материалы, то ориентировочное соотношение выглядит так: работы — от 12 000 до 20 000 руб./кв. м (в эту стоимость входят услуги бригады, которые в 2026 году активно дорожают из-за дефицита кадров, рост может составлять 20–30% в год), материалы — от 40 000 до 70 000 руб./кв. м (с учётом стоимости материалов общая цена «под ключ» примерно вдвое превышает стоимость одних только работ). Такие расчёты привёл владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— Таким образом, общий бюджет на капитальный ремонт помещения 80 кв. м — от 4,8 млн до 12 млн рублей. Если говорить про косметический ремонт, то он подразумевает обновление финишной отделки без замены стяжки, труб и серьёзного выравнивания стен. Общая стоимость «под ключ»: ориентировочно от 35 000 до 50 000 руб./кв.м. Стоимость работ составит от 3500 до 6000 руб./кв. м (в эту цену входит, например, поклейка обоев, укладка нового напольного покрытия). Материалы: от 30 000 до 45 000 руб./кв. м (общая стоимость с материалами, как правило, также увеличивается примерно вдвое по сравнению с работами). Общий бюджет на косметический ремонт помещения 80 кв. м — от 2,8 млн до 4 млн рублей, — пояснил Максим Лазовский.

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Светлана Филимонова отметила, что часто мастера, бригады и компании по ремонту предлагают услугу оценки стоимости и составления сметы бесплатно. Однако даже при наличии сметы дополнительно стоит заложить страховочный резерв. Его размер должен составлять 20–30% от сметы, чтобы в случае различных нюансов квартиры иметь дополнительный бюджет в запасе.

— Также стоит предусмотреть затраты на уборку по завершении части этапов ремонта или при полном его окончании. В среднем по стране стоимость услуги клинера, согласно данным нашего сервиса, начинается от 2000 рублей. Стоимость химчистки колеблется в зависимости от типа мебели. Так, в среднем по стране стоимость чистки ковров и матрасов начинается от 1500, диванов и другой мягкой мебели — от 2000 рублей, — пояснила Светлана Филимонова.

Как сэкономить на оплате специалистам и не пожалеть

В вопросе, какие задачи делегировать специалисту, а что — взять на себя, стоит ориентироваться не только на бюджет, но и свои навыки ремонта и наличие свободного времени. Если вы не профессионал в этой сфере, то рекомендуется взять на себя лишь небольшие работы вроде подклеивания обоев, замены светильников, несложные обновления сантехники (например, смесителя или душа), планирование с точки зрения дизайна — цветов, материалов, а также контроль проведения работ. Такую рекомендацию дал эксперт по ремонту с платформы «Авито Услуги» Константин Мясников.

По его словам, специалистам однозначно стоит делегировать все капитальные, узкоспециализированные нюансы ремонта, а также потенциально аварийные работы. Так, за установку и починку электрики самостоятельно точно браться не нужно, если у вас нет профильного образования и опыта работы электриком. Если заказчик нанимает не компанию, а бригаду или мастеров, то лучше, чтобы каждый специалист занимался работой в своём направлении. Это позволит избежать ошибок и траты времени и дополнительного бюджета на исправление каких-либо нюансов.

— Золотое правило ремонта, которое необходимо знать заказчику: сначала «грязные» работы, а потом — декоративные. Первым этапом идёт демонтаж, если он необходим, после следует работа с электрикой и сантехникой, здесь происходят преимущественно скрытые работы. Далее — стяжка потолка, штукатурка стен, работа с потолком. Если планируется покраска стен или обновление обоев и в то же время необходимо обновление полов, то укладка ламината или плитки делается в последнюю очередь, чтобы не испачкать их клеем или краской. Финальные работы — чистовая установка. Это работа с розетками, выключателями, плинтусами, дверями и декоративными элементами дизайна, — добавил Константин Мясников.

Максим Лазовский рассказал, что оптимизация расходов на ремонт начинается не с поиска самых дешёвых материалов, а с тщательного планирования. Ещё до начала работ необходимо определить их объём, составить подробную смету, учесть доставку, подъём материалов и вывоз мусора, а также зафиксировать сроки и стоимость услуг подрядчика. Именно отсутствие чёткого плана чаще всего приводит к незапланированным расходам, постоянным доплатам и дорогостоящим переделкам.

Сократить бюджет можно за счёт декоративных и необязательных решений. Например, отказаться от сложных потолков, лепнины, нестандартной мебели, избыточного количества светильников и идеально выровненных под покраску стен. Качественные обои, типовые размеры мебели и плитки, а также материалы российских и менее известных производителей нередко позволяют заметно снизить затраты без ущерба для результата. При этом важно оценивать не только первоначальную цену, но и срок службы: чрезмерно дешёвые покрытия или сантехника могут быстро потребовать замены.

— Экономить нельзя на инженерных коммуникациях и скрытых работах: электропроводке, автоматах защиты, трубах, соединениях, гидроизоляции и подготовке оснований. Ошибки на этих этапах могут привести к пожару, протечкам, повреждению отделки и дополнительным расходам. Поэтому основной принцип разумной экономии прост: сокращать бюджет можно на внешнем оформлении и второстепенных элементах, но не на безопасности, надёжности и профессиональном выполнении ключевых работ, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева