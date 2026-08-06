Жара превратила прогулку в квест: корейцы массово скачивают «навигатор по тени»
В Южной Корее приложение строит маршруты через тень
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Южной Корее набирает популярность приложение Geuneullo, которое прокладывает пешеходные маршруты по максимально затенённым улицам. На фоне аномальной жары сервис поднялся на первое место среди бесплатных приложений в местном App Store.
Пользователю достаточно указать пункт назначения и время выхода. Программа определяет положение солнца, рассчитывает тени от зданий и деревьев, а затем сравнивает самый короткий путь с более прохладным вариантом.
На карте можно увидеть, какая часть дороги пройдёт под солнцем, а какая — в тени. Приложение также учитывает подземные переходы, городские деревья, уклон улиц и наличие лестниц.
Сервис работает и с общественным транспортом. Для поездки на автобусе он подсказывает, у какого окна будет меньше солнца, исходя из направления движения и времени суток. Можно также подобрать затенённый маршрут для прогулки или пробежки.
Приложение разработал 23-летний южнокорейский студент. По его словам, идея появилась из-за изнурительной дороги до университета в жаркую погоду. После запуска сервис быстро разошёлся по соцсетям: число построенных маршрутов достигло примерно 500 тысяч.
Популярность приложения растёт на фоне экстремальной жары. В отдельных районах Южной Кореи температура этим летом превышала 42 градуса, а в Сеуле власти впервые ввели повышенный уровень предупреждения о жаре.
Ранее Life.ru рассказывал о появлении пешеходной навигации в 2ГИС. Сервис научился прокладывать маршруты по тротуарам и дорожкам, обходя заборы и недоступные для пешеходов участки.
Больше новостей о полезных сервисах и цифровых решениях — в разделе «Приложения» на Life.ru.