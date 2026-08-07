Официально: В России не будут ограничивать доступ детей в соцсети

Ограничивать детям доступ к социальным сетям в России не планируют. Об этом заявили в Минцифры после публикаций о возможном запрете мессенджеров и соцсетей для несовершеннолетних.

Поводом стало сообщение Forbes о новой версии «Правил оказания услуг телефонной связи». Издание обратило внимание на ограничения, предусмотренные для специальных детских сим-карт. В частности, на такие номера предлагается запретить массовые СМС-рассылки. Исключение предусмотрено для сообщений государственных информационных систем, в том числе «Госуслуг».

Однако в Минцифры подчеркнули, что эти меры не означают блокировку социальных сетей или мессенджеров для несовершеннолетних.

«Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей», — пояснили в ведомстве, заверив, что вводить ограничения на доступ детей к соцсетям не собираются.

Ранее Life.ru рассказывал о запуске в России специальных сим-карт для детей. Инициатива предусматривает дополнительные возможности родительского контроля, в частности, определение местоположения ребёнка. В конце июня соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.