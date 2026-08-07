Названы лучшие технологии молодых учёных для нефтегазовой отрасли Нефтяная компания провела в Санкт-Петербурге Форум науки и технологического предпринимательства. Около 500 учёных и разработчиков технологий представили свои решения для нефтегазовой отрасли. 7 августа, 15:21 Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

На форуме «Газпром нефть» подвела итоги 11-го сезона Инкубатора «Энерготехнохаба Петербург» — программы технологических стартапов ранних стадий. В этом году он объединил исследователей, учёных и университетские инженерные команды, создающие решения в области инженерного искусственного интеллекта, цифровизации нефтепереработки и нефтехимии, капитального строительства и промышленной безопасности.

Лучшим проектом стал стартап SOREX. Команда разрабатывает новый тип жидкостных аккумуляторов, которые могут использоваться для накопления энергии и обеспечения бесперебойного электроснабжения на жилых, промышленных и инфраструктурных объектах.

— Участие в Инкубаторе дало нам существенный рывок в развитии: мы проработали экономику решения, оценили полную стоимость его использования на всём жизненном цикле, повысили качество презентации нашей идеи. Особенно ценно, что мы получили возможность взглянуть на проект через призму нефтегазовой отрасли, лучше понять сценарии применения и выстроить более точную продуктовую стратегию, — отметил победитель Инкубатора «Энерготехнохаба Петербург», основатель проекта SOREX Сергей Леончук.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

На форуме прошёл демодень акселератора «Индастрикс», который развивает технологические решения для нефтегазовой отрасли. Студенты, инженеры и молодые предприниматели представили экспертам компании более 80 идей. Среди них — модульная установка для безопасного производства востребованных в нефтяной отрасли реагентов, технология 3D-печати высокоточных копий образцов горных пород для исследований и метод полимерного укрепления обводнённых и мёрзлых грунтов под объектами инфраструктуры. По итогам демодня эксперты выбрали более 30 проектов для следующего этапа акселератора: авторы разработок смогут доработать их с помощью экспертов компании и получить возможность пилотирования на реальном производстве.

— Нефтяная отрасль — одна из самых технологичных. Чтобы привлекать к созданию новых технологий молодых учёных, предпринимателей и разработчиков, мы создали экосистему открытых инноваций. Её участники приобретают бесценный опыт на реальных научных и производственных площадках, а наша компания — перспективные решения с возможностью масштабирования, — рассказал директор программы открытых инноваций «Газпром нефти» Максим Бардин.

Авторы Валерия Мишина