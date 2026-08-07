Отказалась от фамилии Брэда Питта и занялась танцами: кто такая Шайло Джоли Оглавление Кто такая Шайло Джоли Почему Шайло отказалась от фамилии Питт Чем занимается Шайло сейчас Отношения с родителями и семьёй FAQ — частые вопросы Кто родители Шайло Джоли? Сколько лет Шайло Джоли в 2026 году? Как теперь официально зовут Шайло — с фамилией Питт или без? Чем занимается Шайло Джоли сейчас? Шайло Джоли (экс-Джоли-Питт) в 2026 году: почему она сменила фамилию, чем занимается и как складываются отношения с Брэдом Питтом — рассказывает Life.ru. 7 августа, 14:50 Шайло Джоли: как живёт дочь Джоли и Питта в 2026 году. Обложка © GettyImages / JC Olivera / Stringer

Как сложилась жизнь первой биологической дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло после громкого развода родителей, почему она отказалась от фамилии Питт и как развивается её танцевальная карьера — читайте в материале Life.ru.

Кто такая Шайло Джоли

Шайло Нувель Джоли родилась 27 мая 2006 года в Свакопмунде (Намибия) спустя год после выхода на экраны романтического боевика «Мистер и миссис Смит», на съёмках которого у Анджелины Джоли и Брэда Питта начался роман. Она стала третьим ребёнком звёздной пары после усыновлённых камбоджийца Мэддокса и эфиопки Захары. Через год пара усыновила вьетнамского мальчика Пакса, а в 2008-м у них родились близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин. Всего у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей. У всех них изначально была двойная фамилия Джоли-Питт.

Место для родов своего первенца Анджелина Джоли и Брэд Питт выбрали намеренно, чтобы скрыться от пристального внимания папарацци. Появление на свет первого биологического ребёнка пары сопровождалось беспрецедентными мерами безопасности. Девочка появилась на свет в результате кесарева сечения, а первые фотографии новорождённой были проданы изданиям People и Hello! за 10 миллионов долларов. Все вырученные средства пошли на благотворительность.

Имя Шайло имеет библейские корни и переводится как «мирная», второе имя — Нувель — дано в честь французского архитектора Жана Нувеля. Помимо американского Шайло имеет также гражданство Намибии. Уже в двухмесячном возрасте она вошла в историю как самый юный человек, чьё изображение появилось в Музее восковых фигур мадам Тюссо.

С ранних лет Шайло была вовлечена в публичную и гуманитарную деятельность матери. В девять лет она сопровождала Анджелину Джоли в миссии, приуроченной ко Всемирному дню беженцев, и впоследствии объездила вместе с ней множество стран, знакомясь с работой гуманитарных программ.

Почему Шайло Джоли отказалась от фамилии Питт. Фото © ТАСС / Mario Cartelli

Первые творческие шаги Шайло сделала в кино и анимации. В двухлетнем возрасте она сыграла в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона», где главную роль исполнил её отец Брэд Питт. В 2016 году Шайло озвучила персонажа Шуай Шуай в мультфильме «Кунг‑фу панда 3». Кроме того, именно её интерес к книге «Айван, единственный и неповторимый» вдохновил Анджелину Джоли на продюсирование одноимённого фильма, который позднее получил номинации на «Оскар» и BAFTA.

На протяжении детства Шайло не раз становилась объектом повышенного внимания прессы из‑за своего стиля и манеры самовыражения. В интервью Vanity Fair Анджелина Джоли признавалась, что дочери комфортнее в мужской одежде: спортивные костюмы, пиджаки, брюки и галстуки соответствовали её внутреннему ощущению. Короткие волосы, уложенные назад, и строгие образы на красных дорожках подчёркивали этот выбор. Правда, порой Шайло даже путали с её младшим братом Ноксом.

Со временем стиль Шайло стал меняться. Она всё чаще появлялась в женственных платьях, в том числе в нарядах, перешитых из старых платьев Анджелины Джоли. Так, в 2021 году она выходила в деконструированном бежевом платье на бретелях и в чёрно‑белом наряде от Dior. Этот жест был воспринят публикой как проявление демократичности и близости в отношениях матери и дочери.

Почему Шайло отказалась от фамилии Питт

В мае 2024 года, в день своего 18‑летия, Шайло официально отказалась от фамилии своего отца Питт. По словам её адвоката, решение было продиктовано «болезненными и травмирующими событиями», связанными с длительным и напряжённым конфликтом между родителями. Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта, начавшийся в 2016 году, сопровождался серьёзными судебными разбирательствами, в том числе по вопросам опеки над детьми и имущественных споров.

Шайло стала первой из биологических детей пары, кто инициировал официальную процедуру смены фамилии. Позднее аналогичные шаги предприняли и другие дети экс‑супругов. Исключение составлял лишь сын Нокс, который редко появляется на публике. Однако летом 2026 года издание Page Six со ссылкой на источник сообщила, что у Нокса отсутствует фамилия Питт в аттестате.

Чем занимается Шайло сейчас

Сегодня Шайло Джоли активно развивает свою танцевальную карьеру. Она регулярно занимается в центре Millennium Dance Complex в Лос‑Анджелесе. В этой студии в разное время тренировались такие звёзды, как Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк и Дженнифер Лопес. Шайло осваивает разные стили, включая хип‑хоп, и демонстрирует высокий уровень координации и пластики.

В профессиональной деятельности Шайло использует сценический псевдоним Shi. В начале апреля 2026 года она приняла участие в съёмках клипа южнокорейской K‑pop‑исполнительницы Dayoung на трек What’s a Girl to Do, где выступила в качестве одной из танцовщиц. В титрах она указана именно под этим псевдонимом, что подчёркивает её стремление к самостоятельности и формированию собственного творческого имиджа.

Помимо танцев, Шайло изучает иностранные языки и осваивает игру на музыкальных инструментах. С 2023 года к ней поступали предложения от модельных агентств, однако приоритетом для девушки остаётся именно сценическая и хореографическая деятельность.

Отношения с родителями и семьёй

Отношения бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта остаются предметом общественного интереса в основном из-за длительного процесса развода и имущественных споров. Несмотря на то что Джоли и Питт официально расстались, у них продолжаются судебные разборки из-за общей винодельни Chateu Miraval во Франции. Её голливудские актёры приобрели в 2008 году, там же в 2014-м состоялась их свадебная церемония. По словам Питта, Джоли продала свою долю без согласования с бывшим супругом. Шайло в этом конфликте открыто поддержала маму.

Чем сейчас занимается дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта. Фото © GettyImages / MEGA / Contributor

Сейчас Шайло живёт в Лос‑Анджелесе, где совмещает учёбу, творческие занятия и работу над профессиональными проектами. Её путь — это яркий пример того, как ребёнок из одной из самых узнаваемых семей Голливуда стремится выстроить собственную идентичность вне тени родительских имён.

FAQ — частые вопросы

Кто родители Шайло Джоли?

Родители Шайло Джоли — голливудские актёры Анджелина Джоли и Брэд Питт. Для них это первый общий биологический ребёнок.

Сколько лет Шайло Джоли в 2026 году?

Шайло Джоли родилась 27 мая 2006 года. В 2026 году ей исполнилось 20 лет.

Как теперь официально зовут Шайло — с фамилией Питт или без?

После смены фамилии в 2024 году дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально зовут Шайло Нувель Джоли. Как псевдоним она использует уменьшительную форму имени Ши Джоли.

Чем занимается Шайло Джоли сейчас?

Шайло Джоли профессионально занимается танцами, участвует в различных съёмках, включая музыкальные клипы. В свободное время Шайло Нувель Джоли ведёт обычную жизнь молодой жительницы Лос-Анджелеса.

Авторы Кира Громова