Слова о расстреле пленных обернулись делом о госизмене для соратника Саакашвили

Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по статьям о государственной измене и саботаже после высказываний одного из лидеров партии «Единое национальное движение» Георгия Барамидзе. Поводом стали его слова о действиях грузинских военных во время войны в Абхазии в 1992–1993 годах.

В авторской программе оппозиционного политика Яго Хвичии Барамидзе, рассуждая об обмене пленными, заявил, что у грузинской стороны якобы не было абхазских военнослужащих для обмена, поскольку их расстреливали.

«У нас не было пленных, наши не брали пленных, наши расстреливали», — приводит его слова грузинское агентство Interpressnews. Позднее Барамидзе пояснил, что описанная им ситуация затем изменилась и стороны смогли проводить обмены пленными.

Основанием для расследования стало обращение Государственной службы по делам ветеранов Грузии. Производство ведётся по статьям 307 и 318 Уголовного кодекса страны — о государственной измене и действиях, создающих угрозу государственным интересам. Прокуратура пообещала дополнительно сообщить о результатах следственных действий.

Сам Барамидзе уже отреагировал на решение прокуратуры и заявил, что не боится преследования. Политик считает дело политически мотивированным и отвергает претензии властей.

Барамидзе занимал пост государственного министра Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции во время президентства Михаила Саакашвили. Сейчас он входит в руководство оппозиционного «Единого национального движения».

Ранее Life.ru рассказывал, что в ноябре 2025 года в Грузии возбудили уголовное дело о саботаже и призывах к свержению власти в отношении Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.