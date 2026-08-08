Госавтоинспекция проведёт масштабные рейды против пьяных водителей в выходные

В субботу и воскресенье, 8 и 9 августа, Госавтоинспекция проведёт масштабные рейды по выявлению пьяных водителей. Усиленные проверки пройдут в Ивановской, Тверской, Челябинской, Кировской, Липецкой областях, Республике Коми и других регионах.

В ведомстве подчеркнули, что сплошные проверки проводятся регулярно для пресечения грубых нарушений. Водителей призвали не садиться за руль после употребления алкоголя.

Отказ от освидетельствования или управление в нетрезвом виде влечёт лишение прав на 1,5–2 года и штраф 45 тысяч рублей, а в ряде случаев — уголовную ответственность. Граждан попросили сообщать в полицию о нетрезвых водителях.

Ранее Госавтоинспекция России официально опровергла сведения о введении с 1 августа обязательной проверки бумажных бланков европротокола сотрудниками ведомства. Сведения, которые появились в СМИ, не соответствуют действительности и не имеют юридического обоснования. В профильном ведомстве пояснили, что перечень документов для предъявления сотруднику ГИБДД чётко прописан в пункте 2.1 ПДД, и бумажные версии европротокола в этот перечень не входят.