Бутман счёл замечательным решение друзей Долиной подарить ей квартиру

Народный артист России, джазовый музыкант Игорь Бутман прокомментировал решение друзей певицы Ларисы Долиной подарить ей квартиру. Во время общения с РИА «Новости» он назвал этот поступок замечательным и отметил, что такой жест стал достойным финалом долгой и громкой истории, которая пополнила словарь неологизмов выражением «схема Долиной».

Бутман выразил облегчение от того, что история подходит к концу. Он назвал Долину человеком невероятной силы духа, которая выдержала тяжёлое испытание. Его слова прозвучали на фоне общественного резонанса, вызванного этой ситуацией, и активного обсуждения возможного подарка исполнительнице.

Два года назад артистка продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, после чего заявила, что стала жертвой мошенников. Последовало длительное судебное разбирательство. В итоге суд признал покупательницу Полину Лурье добросовестным приобретателем, а Долину обязали освободить жильё. Певица неоднократно переносила срок переезда.

Ранее Life.ru писал, что даже в отпуске Лариса Долина не позволяет себе отступать от привычного режима питания и не ест после двух часов дня. Народная артистка России призналась, что особенно строго следит за рационом на отдыхе, когда проще набрать лишний вес.