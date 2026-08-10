Роспотребнадзор заблокировал почти 32 тысячи сайтов со смертельными БАДами

Роспотребнадзор ограничил доступ к 31,6 тысячи сайтов и отдельных страниц, где продавались незарегистрированные и потенциально опасные БАДы. В перечень попала продукция с превышением допустимого содержания отдельных веществ, а некоторые добавки могли представлять угрозу для жизни. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

БАДы: «Йохимбин и перуанская мака», «Гельмипилс», «Аконит джунгарского». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Одной из запрещённых к продаже позиций оказался «Аконит джунгарского». Продукцию признали опасной, поскольку ядовитое растение нельзя использовать при производстве пищевых товаров. Содержащийся в нём аконитин способен нарушать сердечный ритм и вызывать тяжёлое отравление. В наиболее серьёзных случаях воздействие вещества может закончиться остановкой сердца и смертью.

Под ограничения также попали страницы с БАДом «Йохимбин и перуанская мака» бренда Graflab. Специалисты выявили в составе превышение допустимых норм по некоторым веществам. Употребление йохимбина способно привести к учащённому сердцебиению, резкому повышению или снижению давления, тревожности, нарушениям сердечного ритма и судорогам.

Ещё одной заблокированной позицией стал антипаразитарный комплекс «Гельмипилс». Продавцы рекламировали его как средство для «очищения» организма и похудения. При этом государственную регистрацию данный продукт не проходил.

Ранее сообщалось, что доступ к 27,8 тысячи интернет-ресурсов, связанных с продажей БАДов в России, ограничен. В список попали сайты, отдельные страницы и другие площадки, где публиковались предложения о розничной реализации добавок, запрещённых к обороту на территории страны.