Более 16 тысяч жителей Владивостока остались без света
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Более 16 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщила прокуратура Приморского края, которая начала проверку произошедшего.
Отключение 10 августа затронуло дома на улицах Адмирала Кузнецова, Владикавказской, Каплунова, Ладыгина, Невельского и других.
Надзорное ведомство намерено проверить, как содержались и обслуживались электросети, а также соблюдаются ли нормативные сроки устранения аварии. Восстановительные работы и возвращение света потребителям прокуратура взяла на контроль.
Это уже не первое крупное отключение во Владивостоке за последние дни. Ранее Life.ru писал, что из-за повреждения на электросетях без света остались более 30 тысяч жителей города. Тогда авария затронула в том числе улицы Каплунова, Ладыгина, Невельского и Нейбута.
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