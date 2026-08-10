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10 августа, 12:20

Более 16 тысяч жителей Владивостока остались без света

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Более 16 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщила прокуратура Приморского края, которая начала проверку произошедшего.

Отключение 10 августа затронуло дома на улицах Адмирала Кузнецова, Владикавказской, Каплунова, Ладыгина, Невельского и других.

Надзорное ведомство намерено проверить, как содержались и обслуживались электросети, а также соблюдаются ли нормативные сроки устранения аварии. Восстановительные работы и возвращение света потребителям прокуратура взяла на контроль.

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Это уже не первое крупное отключение во Владивостоке за последние дни. Ранее Life.ru писал, что из-за повреждения на электросетях без света остались более 30 тысяч жителей города. Тогда авария затронула в том числе улицы Каплунова, Ладыгина, Невельского и Нейбута.

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Николь Вербер
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