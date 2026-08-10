Более 16 тысяч жителей Владивостока остались без света

Более 16 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщила прокуратура Приморского края, которая начала проверку произошедшего.

Отключение 10 августа затронуло дома на улицах Адмирала Кузнецова, Владикавказской, Каплунова, Ладыгина, Невельского и других.

Надзорное ведомство намерено проверить, как содержались и обслуживались электросети, а также соблюдаются ли нормативные сроки устранения аварии. Восстановительные работы и возвращение света потребителям прокуратура взяла на контроль.

Это уже не первое крупное отключение во Владивостоке за последние дни. Ранее Life.ru писал, что из-за повреждения на электросетях без света остались более 30 тысяч жителей города. Тогда авария затронула в том числе улицы Каплунова, Ладыгина, Невельского и Нейбута.