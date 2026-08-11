Умерла звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова

В Москве скончалась советская артистка балета и кино Наталья Трубникова, сообщает Mash. Ей был 71 год.

Тело балерины обнаружила соседка. Женщины разговаривали накануне днём, однако вечером Трубникова перестала отвечать на звонки.

Встревоженная соседка прошла зашла в квартиру увидела хозяйку без признаков жизни. Смерть наступила, когда актриса сидела на диване. Известно, что она страдала болезнью Паркинсона.

Зрителям Трубникова запомнилась прежде всего ролью принцессы Мелисенты в музыкальной ленте «31 июня». Также в её фильмографии — картины «Формула любви», «12 стульев» (1976), «Тайна Снежной королевы».

Тем не менее кинокарьера Трубниковой не сложилась: фильм «31 июня» был положен «на полку» на семь лет из-за эмиграции коллеги по съёмкам Александра Годунова, а сама Трубникова, по её собственному выражению, превратилась в «актрису кинопроб» и впоследствии снималась крайне редко. В 1990 году вместе с мужем, артистом балета Анатолием Кулаковым, она участвовала в создании школы «Русская Академия Моделей».

Помимо кино, Трубникова блистала на театральных подмостках. Она была ведущей солисткой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.