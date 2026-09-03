Остановки у входа и пересадка за пару минут: как преображают территории у станций МЦД-2

В столице продолжаются работы по обновлению инфраструктуры возле станции Бутово второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Специалисты приводят в порядок улицы Большую Бутовскую, Старонародную, Джанкойскую, Мелитопольский проезд и сквер Конструктора Симонова. Главная цель — выстроить комфортные пешеходные и автомобильные потоки, сделав локацию современнее и удобнее.

Инженерные коммуникации уже привели в порядок: воздушные провода спрятали под землю в кабельную канализацию длиной 7,3 километра. Это улучшило визуальное восприятие пространства и повысило надёжность сетей. Также смонтирована ливнёвка.

Дорожное покрытие полностью заменено. Тротуары обновили на площади 10,7 тысячи квадратных метров, а проезжую часть заасфальтировали на 15,5 тысячи «квадратов». В ближайших планах — нанесение разметки и установка знаков. Для безопасности вечером установили свыше 110 фонарей с энергосберегающими лампами. Пешеходные переходы дополнительно подсветили, смонтировав около 30 опор контрастного света.

Изменения затронули и систему наземного транспорта. Появилась новая остановка, а четыре существующих павильона передвинули согласно модернизированной схеме движения, чтобы пассажирам было удобнее. Сейчас их подключают к электричеству. Параллельно обустраиваются парковочные карманы.

Проект благоустройства создаёт единую среду для пассажиров и водителей. Это снижает нагрузку на дороги и позволяет автомобилистам оставлять машину у МЦД, пересаживаясь на поезд. Особое внимание уделено реконструкции автобусной площадки: переустройство островков сделало передвижение людей быстрее и безопаснее.

Обновляется и зелёная зона — сквер Конструктора Симонова. Здесь меняют покрытие дорожек, благоустраивают территорию вокруг стелы с бюстом оружейника, ремонтируют детскую площадку и зону для занятий спортом. Озеленение станет финальным аккордом: планируется высадить более 17 тысяч квадратных метров газона.

Преображение территории у станции Волоколамская

Комплекс городского хозяйства ведёт масштабные работы возле станции Волоколамская МЦД-2 в Митино. Приоритетом является создание удобных связей между жилыми кварталами и транспортным узлом.

Фото © Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Ключевым изменением стало обновление инженерных сетей. Воздушные линии перенесли в подземные коллекторы, что сделало улицы визуально чище и безопаснее. Также проложена дополнительная ливневая канализация.

Тротуарная сеть расширена, площадь нового покрытия составила 12,3 тысячи квадратных метров. Дорожное полотно заменят на 19,2 тысячи квадратных метров, после чего нанесут разметку и поставят знаки. Освещение усилили почти 250 энергоэффективными светильниками. На нерегулируемых переходах появятся специальные контрастные опоры, делающие пешеходов заметными для водителей ночью.

Для ожидающих автобус установлены семь современных павильонов с USB-разъёмами для зарядки гаджетов. Сейчас монтируются лавочки, велопарковки и информационные стелы.

Проект имеет стратегическое значение для северо-запада столицы. Логистика пассажиров пересмотрена полностью: путь от платформы МЦД до метро и остановок автобусов стал короче и понятнее. Остановки наземного транспорта теперь расположены практически у входа на станцию, что позволяет пересесть за пару минут.

Помимо транспортных улучшений, в районе появился новый спортивный кластер. На пересечении Новотушинской улицы и проезда обустроили скейт-парк, универсальную площадку для волейбола и баскетбола, а также установили столы для настольного тенниса.