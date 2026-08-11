Володин: С 2023 года гражданство России прекратили у более 4,5 тысячи человек

С 2023 года приобретённое гражданство России было прекращено у более чем 4500 человек. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на статистику МВД.

По данным ведомства на май 2026 года, свыше 3000 решений приняли после судебных приговоров за уголовные преступления.

Ещё более 400 человек прекратили гражданство из-за непостановки на воинский учет. Примерно в 300 случаях основанием стало установление действий, создающих угрозу безопасности страны.

Речь идёт о периоде после вступления в силу нового закона о гражданстве РФ — ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ.

Володин отметил, что год назад начал действовать закон, расширивший перечень оснований для лишения приобретенного гражданства более чем до 80 пунктов.

По статистике МВД, 40% решений из общего числа в 4500 пришлись на последний год.

«Всё это говорит о том, что новые нормы предоставили правоохранительным органам ещё больше возможностей для наведения порядка в миграционной сфере», — написал председатель Госдумы.

Напомним, 31 июля прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства. В частности, основанием для этого было названо совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к терроризму или его оправдание, а также тайное сотрудничество с иностранными государствами. Также в список вошли содействие реализации решений международных организаций, в которых РФ не участвует, поддержка противника в действиях против безопасности государства, публичные призывы к таким действиям и распространение нацистской символики.