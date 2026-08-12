43 нашей Хюррем. Как Мерьем Узерли ушла из гарема в Берлин, нагадала себе немца, а родила от турка Оглавление Из Берлина в гарем: как наполовину немка попала в культовый сериал Изнуряющий темп и нервный срыв: почему Мерьем ушла из сериала «Великолепный век» Время тишины: как Мерьем восстанавливалась после скандала Возвращение в кино: новые проекты и признание за пределами Турции Семья, дети и личная жизнь: свободно ли сердце Мерьем 12 августа 2026 года свой 43-й день рождения отмечает турецкая актриса Мерьем Узерли, наиболее известная по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век». Life.ru рассказывает о её непростом пути, личных драмах и том, как она живёт сейчас. 11 августа, 22:15 Мерьем Узерли — 43: где сейчас «Хюррем-султан». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Из Берлина в гарем: как наполовину немка попала в культовый сериал

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в немецком Касселе в семье турка Хусейна Узерли и немки Урсулы Узерли. У неё есть два брата по матери, а также сестра Джанан.

Уже в пять лет будущая актриса вышла на театральную сцену. В школьные годы она также занималась актёрским мастерством. Впоследствии Мерьем поступила в престижную театральную школу Гамбурга. В 2003 году она окончила её и сразу же стала сотрудничать с одним из театров. Через шесть лет Узерли переехала в Берлин, где пробовала сниматься в кино, но больших ролей не получала.

Но скоро всё изменилось. В 2010 году знакомая рассказала Мерьем, что в Турции идёт кастинг на исторический сериал о султане Сулеймане. Так как в Германии актриса в данный момент не снималась, то уже на следующий день приехала на пробы в Турцию. Несмотря на то что она не знала турецкого, создатели сразу же утвердили её на роль Роксоланы-Хюррем.

«Великолепный век» быстро стал самым масштабным явлением турецкой индустрии. История любви Сулеймана и Роксоланы на фоне гаремных интриг покорила миллионы зрителей по всему миру, а Мерьем стала лицом сериала. «Великолепный век» транслировали во многих странах, включая Россию, и именно эта роль принесла актрисе мировую известность. Легендарная Роксолана теперь представляется многим именно такой — яркой, харизматичной рыжеволосой красоткой, прошедшей путь от безымянной рабыни до единственной любимой женщины султана.

Сериал выходил с 2011-го по 2014 год и насчитывает четыре сезона. Но Мерьем успела сняться только в трёх. Её уход стал одним из самых обсуждаемых событий в турецком телепространстве. После ухода Узерли роль Хюррем перешла к другой актрисе, но зрители до сих пор вспоминают полюбившуюся версию Мерьем.

Изнуряющий темп и нервный срыв: почему Мерьем ушла из сериала «Великолепный век»

Уже во время второго сезона зрители заметили, что Мерьем заметно поправилась. Позже она честно призналась, что бросила курить и начала заедать стресс шоколадками, а поводов для напряжения хватало. Плотный съёмочный график, постоянное внимание прессы и внутреннее давление делали своё дело. Однажды на съёмках на ней даже порвалось платье. Ситуация рассмешила всю группу, но сама актриса восприняла это как личную трагедию. Тогда Мерьем взялась за себя и к третьему сезону предстала перед зрителями постройневшей.

Однако внешние изменения не решали главной проблемы. Эмоциональное выгорание нарастало. Мерьем рассказывала, что чувствовала себя «солдатом», который должен беспрекословно выполнять приказы, и «машиной», которая обязана работать без остановки. Она была крайне требовательна к себе, всегда говорила «да» и выкладывалась на 100%, пока не оказалась на грани нервного срыва.

Где сейчас Мерьем Узерли и как живёт. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meryemuzerlimeryem

Ситуацию усугубили слухи о конфликте с продюсерами и вопросы гонораров. По данным турецких СМИ, актриса узнала, что её партнёр по сериалу Халит Эргенч получает значительно больше, и попыталась добиться пересмотра условий контракта.

Реакция продюсера Тимура Савджи была жёсткой: «Она подставила всю команду, испортила всю работу. Это было так неожиданно. Обычно в подобных ситуациях у меня выдержка серийного убийцы, но эта история стала исключением». В итоге Мерьем не доснялась в нескольких эпизодах и уехала из Турции, сославшись на тяжёлое психологическое состояние.

Время тишины: как Мерьем восстанавливалась после скандала

После ухода из проекта Мерьем на время исчезла из публичного пространства. Она вернулась в Германию, где чувствовала себя в безопасности. Этот период стал для неё временем восстановления и переосмысления жизни. Именно тогда на свет появилась её первая дочь Лару — Узерли покидала проект, будучи на четвёртом месяце беременности.

Для актрисы этот этап был не просто паузой, а необходимостью. Ей нужно было вернуть себе внутренний баланс, научиться говорить «нет» и перестать быть «машиной для работы». Возвращение к профессии стало осознанным шагом, а не попыткой снова прыгнуть в изнуряющий ритм.

Возвращение в кино: новые проекты и признание за пределами Турции

Со временем Мерьем вернулась в профессию и продолжила сниматься в турецких драмах. Среди её заметных работ — это сериалы «Королева ночи», «Материнская рана», «Мафия не может править миром». В 2021 году актриса презентовала фильм «Улей», который вошёл в программу специальных показов Московского международного кинофестиваля. На мероприятии Мерьем тепло говорила о российских поклонниках и призналась, что любит Москву.

В 2024 году на платформе Gain вышел сериал «Ру», где Узерли сыграла главную роль. Это был первый крупный проект актрисы за несколько лет, и он показал, что она готова к новым вызовам. Также Мерьем можно увидеть в сериале «Династия Шакир-паши: Чудеса и скандалы». Несмотря на новые роли, образ Хюррем-султан остаётся самой узнаваемой работой в её карьере и, пожалуй, одним из самых ярких женских образов в истории турецкого телевидения.

Семья, дети и личная жизнь: свободно ли сердце Мерьем

Личная жизнь актрисы не менее драматична, чем сюжеты сериалов, в которых она снимается. Дочь Лару Мерьем родила в 2014 году от турецкого бизнесмена Джана Ашета. Пара планировала свадьбу, но в 2013 году, ещё до рождения дочери, отношения распались. Джан хотел жить в Турции, а Мерьем — в Германии. Позже выяснилось, что мужчина был объявлен в розыск из‑за обвинений в мошенничестве.

Осенью 2020 года актриса объявила, что ждёт второго ребёнка. В начале 2021 года родилась её вторая дочь Лили. Об отце девочки Мерьем поначалу не рассказывала, лишь упомянув, что он американец. Отношения не выдержали испытания расстоянием — в ноябре 2022 года пара рассталась. По слухам, возлюбленный хотел вернуться в США и звал Мерьем с дочерьми, но актриса отказалась переезжать.

Мерьем Узерли воспитывает двух дочек: Лару и Лили. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meryemuzerlimeryem

По данным на лето 2026 года, Мерьем Узерли свободна. Сегодня главные приоритеты актрисы — это дети и творческая самореализация.

История Мерьем Узерли — это не просто путь звезды, а рассказ о том, как сохранить себя в мире, где успех часто измеряется ценой выгорания. К своему дню рождения она подходит не как «та самая Хюррем», а как женщина, которая сумела пройти через кризис, найти баланс и продолжить творить на своих условиях.

Авторы Кира Громова