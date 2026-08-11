Семья решает сама: В ГД напомнили, как законно отказаться от электронного дневника в школах

Школа не может принуждать родителей регистрировать детей на образовательных цифровых платформах — закон оставляет за семьями право выбора. Об этом «Газете.ru» заявил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев. По его словам, цифровизация школы — важный процесс, но семьи бывают разными: где-то есть компьютер и быстрый интернет, а где-то один телефон на всех, и родители по-разному владеют технологиями.

Если семья решила отказаться от регистрации, нужно написать заявление на имя директора школы. В нём следует указать, что родители не дают согласия на обработку персональных данных ребёнка и просят не регистрировать его на платформах. Заявление подаётся в двух экземплярах — один остаётся у родителей с отметкой о принятии.

Депутат подчеркнул, что отказ от регистрации — это реализация законного права, а не конфликт. Школа обязана принять такое решение, и никаких угроз, давления или плохих оценок быть не должно. Если ребёнок уже зарегистрирован, родители могут в любой момент отозвать согласие и потребовать удаления аккаунта — для этого также подаётся заявление на имя директора.

«Цифровизация — инструмент, а не обязательство. И каждый родитель сам решает, пользоваться этим инструментом или нет», — резюмировал Свищев.

А ранее Дмитрий Медведев в ироничной форме назвал недостаток школьных онлайн-дневников. По словам политика, их теперь нельзя «случайно» потерять.