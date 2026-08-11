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Регион
11 августа, 11:31

«Расчётливый ход»: Мадуро из тюрьмы бросил вызов США

Sohu: Мадуро из американской тюрьмы вмешивается в политику Венесуэлы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Даже находясь в американской тюрьме, Николас Мадуро продолжает вмешиваться в политический процесс в Венесуэле. Он поддержал переговоры между властями страны и оппозицией, дав понять, что выступает за диалог и примирение.

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Как пишет китайское издание Sohu, обращение появилось в соцсетях экс-президента на фоне начавшихся в Каракасе консультаций. В них участвовали председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес и представитель оппозиции Динора Фигера.

На этом фоне позиция Мадуро сохраняет значение для дальнейшего политического перехода в стране. За его мягкими словами виден расчётливый ход: политик стремится остаться значимой фигурой в диалоге, несмотря на изоляцию в США, цитирует коллег из КНР РИА «ФедералПресс».

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Сам Мадуро остаётся под стражей в США. Ранее Life.ru сообщал, что суд над ним и его супругой Силией Флорес назначен на 1 июня 2027 года. При этом оба отвергают предъявленные им обвинения.

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Борис Эльфанд
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