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11 августа, 11:24

Главная улика исчезла спустя 28 лет: Полиция уничтожила дробовик из дела Курта Кобейна

Daily Mail: Полиция уничтожила дробовик, найденный после смерти Курта Кобейна

Курт Кобейн. Обложка © ТАСС / imago stock&amp;people

Курт Кобейн. Обложка © ТАСС / imago stock&people

Дробовик, обнаруженный рядом с телом лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна в 1994 году, уничтожили спустя почти три десятилетия после его смерти. Как пишет Daily Mail, оружие утилизировали по просьбе семьи музыканта.

Речь идёт о дробовике Remington Model 11. Согласно документам, в июне 2022 года капитан полиции Сиэтла Джеймс Бритт распорядился включить его в партию оружия, предназначенного для уничтожения. Осенью того же года дробовик сожгли. Кто именно из родственников Кобейна обратился с такой просьбой, не уточняется.

Издание отмечает, что теперь провести новые криминалистические исследования оружия невозможно. После гибели музыканта следователи пытались обнаружить пригодные для идентификации отпечатки на дробовике, гильзах и дверной ручке, однако они оказались смазанными.

В полиции Сиэтла журналистам сообщили, что расследование смерти Кобейна закрыто. Законодательство штата Вашингтон допускает уничтожение оружия после того, как оно перестаёт считаться вещественным доказательством.

Официально смерть фронтмена Nirvana в 1994 году была признана самоубийством. Однако вокруг неё десятилетиями существуют альтернативные версии. Дядя музыканта Гэри Кобейн, в частности, утверждает, что его племянника убили.

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Напомним, в деле о смерти лидера Nirvana Курта Кобейна появились новые детали — после неофициальной судебно-медицинской экспертизы криминалисты пришли к выводу, что музыкант мог быть убит. По их версии, на Кобейна напали несколько человек: его накачали наркотиками, чтобы он впал в беспамятство, после чего убили и инсценировали самоубийство, вложив оружие в руки и оставив поддельную предсмертную записку.

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Анастасия Никонорова
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